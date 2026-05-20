¡México en lo más alto! Penta expondrá su Campeonato Intercontinental en el evento estelar de SNME

Penta continúa consolidándose como una de las grandes figuras de WWE y ahora podría protagonizar uno de los momentos más importantes de su carrera. El mexicano no solo aparece como la imagen principal del cartel oficial de Saturday Night’s Main Event, sino que además defenderá el Campeonato Intercontinental ante Ethan Page en lo que apunta a ser el evento estelar del show del próximo 23 de mayo.

La empresa confirmó que Penta expondrá el título luego de que Ethan Page consiguiera una victoria sobre el campeón semanas atrás en Monday Night Raw, ganándose así la oportunidad titular.

Desde que derrotó a Dominik Mysterio para conquistar el Campeonato Intercontinental, Penta se ha convertido en uno de los campeones más activos de WWE, defendiendo el cinturón ante nombres como Koffi Kingston, Dragon Lee, El Grande Americano y más.

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Penta podría unirse a la lista de mexicanos que encabezaron funciones importantes de WWE

Aunque WWE todavía no confirma oficialmente cuál será la lucha estelar de Saturday Night’s Main Event, el hecho de que Penta aparezca como rostro principal del póster ha generado especulación entre los aficionados y medios especializados sobre la posibilidad de que cierre el evento.

En la historia de WWE, pocos luchadores mexicanos han ocupado ese lugar privilegiado. Uno de los casos más recordados es el de Rey Mysterio, quien encabezó múltiples funciones televisadas y eventos premium. También destacan nombres como Eddie Guerrero y Alberto Del Rio, quienes llegaron a estelarizar shows importantes durante sus etapas como campeones mundiales.

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Una cartelera que emociona

Saturday Night’s Main Event no solo tendrá la gran lucha entre Penta y Ethan Page por el Campeonato Intercontinental, sino que veremos otras grandes figuras con gran experiencia en el roster principal y otras que buscan marcar un impacto de cara al futuro de la empresa.

The Vision (c) pondrá sus campeonatos en pareja ante The Street Profits.

The World Tag Team Titles will be on the line at #SNME when @LoganPaul and @_Theory1 defend against The Street Profits! 😤



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Alexa Bliss, Charlotte Flair & Rhea Ripley se medirán ante Jade Cargill, B-Fab & Michin en una lucha por parejas de seis mujeres.

Brie Bella & Paige (c) pondrán sus títulos en pareja en juego ante The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend).

Becky Lynch se enfrentará a Sol Ruca en un combate donde el campeonato intercontinental femenino no estará en juego.