Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¡México en lo más alto! Penta expondrá su Campeonato Intercontinental en el evento estelar de SNME

Penta, siendo el póster oficial de Saturday Nights Main Event | WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:02 - 20 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El luchador mexicano aparece como la figura principal del cartel oficial de WWE y todo indica que su combate sería la lucha estelar del show del próximo 23 de mayo

Penta continúa consolidándose como una de las grandes figuras de WWE y ahora podría protagonizar uno de los momentos más importantes de su carrera. El mexicano no solo aparece como la imagen principal del cartel oficial de Saturday Night’s Main Event, sino que además defenderá el Campeonato Intercontinental ante Ethan Page en lo que apunta a ser el evento estelar del show del próximo 23 de mayo.

La empresa confirmó que Penta expondrá el título luego de que Ethan Page consiguiera una victoria sobre el campeón semanas atrás en Monday Night Raw, ganándose así la oportunidad titular.

Desde que derrotó a Dominik Mysterio para conquistar el Campeonato Intercontinental, Penta se ha convertido en uno de los campeones más activos de WWE, defendiendo el cinturón ante nombres como Koffi Kingston, Dragon Lee, El Grande Americano y más.

Penta entra como campeón intercontinental a Raw | wwe.com

Penta podría unirse a la lista de mexicanos que encabezaron funciones importantes de WWE

Aunque WWE todavía no confirma oficialmente cuál será la lucha estelar de Saturday Night’s Main Event, el hecho de que Penta aparezca como rostro principal del póster ha generado especulación entre los aficionados y medios especializados sobre la posibilidad de que cierre el evento.

En la historia de WWE, pocos luchadores mexicanos han ocupado ese lugar privilegiado. Uno de los casos más recordados es el de Rey Mysterio, quien encabezó múltiples funciones televisadas y eventos premium. También destacan nombres como Eddie Guerrero y Alberto Del Rio, quienes llegaron a estelarizar shows importantes durante sus etapas como campeones mundiales.

Penta es una opción fuerte para entrar como campeón a WrestleMania | wwe.com

Una cartelera que emociona

Saturday Night’s Main Event no solo tendrá la gran lucha entre Penta y Ethan Page por el Campeonato Intercontinental, sino que veremos otras grandes figuras con gran experiencia en el roster principal y otras que buscan marcar un impacto de cara al futuro de la empresa.

  • The Vision (c) pondrá sus campeonatos en pareja ante The Street Profits.

  • Alexa Bliss, Charlotte Flair & Rhea Ripley se medirán ante Jade Cargill, B-Fab & Michin en una lucha por parejas de seis mujeres.

  • Brie Bella & Paige (c) pondrán sus títulos en pareja en juego ante The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend).

  • Becky Lynch se enfrentará a Sol Ruca en un combate donde el campeonato intercontinental femenino no estará en juego.

Becky Lynch ante Sol Ruca en Saturday Night’s Main Event | WWE
Lo Último
17:57 García Harfuch revela dónde está Rubén Rocha Moya tras acusaciones de EU
17:49 John Harbaugh promete 'aplastar a Dallas' en su primera temporada con los Giants
17:47 México emite alerta de viaje por ébola: estos son los países a los que recomienda no ir
17:25 Corona Capital 2026: Estos son los costo de los boletos y días de preventas
17:23 ¡Renovado! Fernando Gorriarán se queda en Tigres hasta 2027
17:18 ¿Adiós a las tareas? Esta es la propuesta que busca dar más tiempo libre a niños en CDMX
17:02 ¡México en lo más alto! Penta expondrá su Campeonato Intercontinental en el evento estelar de SNME
17:02 ¡Realeza en Estambul! Príncipe William presente en la victoria del Aston Villa en la final de la Europa League
17:00 Hoy No Circula jueves 21 de mayo de 2026 en CDMX y Edomex: estos autos descansan
16:57 DÍA DE MEDIOS: reacciones EN VIVO de PUMAS