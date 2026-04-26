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Lucha

¡Penta va por otra prueba en Raw! Enfrentará a Rusev en Texas

Penta estrenó chamarra en su tercera defensa titular | Captura: WWE
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 08:40 - 26 abril 2026
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El mexicano tendrá un duelo clave en Raw, aunque sin el Campeonato Intercontinental en juego

La WWE ya tiene lista su cartelera para Raw del próximo 27 de abril de 2026 desde Gateway City en Laredo, Texas, y uno de los combates que más llama la atención es el de Penta, quien se medirá ante Rusev en un mano a mano que promete intensidad.

A pesar de estar en la órbita del Campeonato Intercontinental, el título no estará en juego en este enfrentamiento. Sin embargo, el contexto alrededor del mexicano añade tensión, ya que en las últimas semanas figuras como Ethan Page y Je’Von Evans han estado involucradas en la escena titular, por lo que no se descarta algún tipo de intervención.

Penta buscará consolidar su momento dentro de WWE ante un rival de gran poder físico como Rusev, en un choque de estilos que puede ser determinante en su camino rumbo a una oportunidad por el campeonato.

Penta retiene su título en WrestleMania | CAPTURA
Penta retiene su título en WrestleMania | CAPTURA

Una cartelera cargada en Raw

Además del combate de Penta, el show contará con varios segmentos y luchas destacadas. Seth Rollins será el encargado de abrir el programa, mientras que Becky Lynch también tendrá participación.

Penta sigue siendo campeón intercontinental | wwe.com

En la división femenil, Bayley y Lyra Valkyria harán equipo para enfrentar a Roxanne Perez y Raquel Rodríguez.

Por su parte, Roman Reigns tomará una decisión acerca del reto de Jacob Fatu en Backlash por su Campeonato Mundial Pesado, mientras que Joe Hendry tendrá su debut en la marca roja y ofrecerá un concierto dentro del show.

Joe Herny debutará en Raw en un concierto | WWE
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