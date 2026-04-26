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Futbol

Gilberto Mora ve a México como favorito de cara a la Copa del Mundo por la localía

Todos los detalles de la posible lista de la Selección Mexicana para el Mundial con puros jugadores de la Liga MX
Alfredo Olivarez Ramírez 07:30 - 26 abril 2026
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La joya mexicana está listo para reportar con la Selección Mexicana de cara al Mundial

El juvenil de Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, manifestó su confianza en que la Selección Mexicana puede asumir un papel protagónico en la próxima Copa del Mundo, al considerar que el hecho de jugar en casa representa una ventaja importante.

Gil Mora en el Estadio Akron | Imago7

CONFIANZA EN EL TRI

El jugador no dudó en señalar que, desde su perspectiva, el combinado nacional cuenta con los elementos necesarios para pelear por el título, destacando el aspecto mental como un factor clave.

“Yo considero que somos favoritos para ganar ese mundial, estamos en casa, entonces, sí, yo yo creo que sí somos favoritos. Mentalmente, sí”, señaló.

En ese mismo sentido, Mora también expresó su confianza personal y su fe respecto a la posibilidad de integrar la convocatoria mundialista, dejando en claro su determinación por estar presente en el torneo.

Gilberto Mora y su mural l CAPTURA

“Los tiempos de dios son perfectos, y dios quiere que vaya, ahí voy a estar. Entonces, confío mucho en mí también. Entonces, si si dios quiere, ahí, espero espero estar en ese. Sí estoy al cien por ciento”, agregó.

Finalmente, el futbolista se refirió a su estado físico actual tras atravesar un proceso de recuperación, asegurando que se encuentra listo para encarar los próximos retos en su carrera:

“Como te digo, este, fue un poco largo el la recuperación, pero gracias a dios ya estoy bien, me siento muy bien, físicamente bien también, y listo para lo que viene”, concluyó.
Gilberto Mora volviendo a la actividad con Xolos de Tijuana | MEXSPORT
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