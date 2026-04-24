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Futbol

La Selección Mexicana no cederá convocados en la Liguilla

Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 16:34 - 24 abril 2026
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La Selección Mexicana no modificará su plan rumbo al Mundial 2026 y no cederá jugadores convocados para disputar la Liguilla del Clausura, pese a los rumores tras la Asamblea de Dueños

A pesar del fuerte volumen de los rumores, de que la Selección Mexicana podría ceder a convocados al Mundial 2026 en la Liguilla del Clausura 2026, la realidad es que esa posibilidad no se está analizando en FMF. Ni se tocó en la última Asamblea de Dueños.

La lista de Javier Aguirre para la concentración previa al Mundial, que incluirá a jugadores de equipos calificados en la Fiesta Grande y que al ser llamados aseguran su lugar en el magno torneo de FIFA, se dará a conocer este lunes, y también la integrarán jugadores de clubes eliminados, para completar una plantilla en los trabajos de preparación y amistosos.

Selección Mexicana | IMAGO7

No hubo petición en asamblea

Se desató una ola de especulaciones tras la Asamblea de propietarios de este jueves, sobre que se habría pedido permiso especial para que sí puedan jugar seleccionados en la Liguilla de este Clausura, así como el cierre de la Concacaf.

Sin embargo, el punto no fue tratado en la reunión de dueños, ninguno lo puso en la mesa, pues es un acuerdo ya sellado, con la aprobación de los 18 clubes de Liga MX.

Aunque Chivas y Toluca prestarán a esta concentración previa a cinco y cuatro futbolistas, respectivamente, ni siquiera estos clubes solicitaron o exigieron que les dejen a los jugadores. 

Jugadores de Chivas celebrando un gol ante Puebla| MEXSPORT

La Selección no piensa alterar el plan

Desde Selecciones Nacionales, el plan de Javier Aguirre y Duilio Davino sigue sin alteraciones, pues aunque saben que hay molestia del equipo deportivo de los equipos que ceden futbolistas, siguen certeros de que el plan aprobado es la mejor opción para México en el Mundial en casa.

Es decir, no hay una evaluación al interior de la FMF para cambiar y poder prestar a jugadores en la Liguilla o la Concacaf.

Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT
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