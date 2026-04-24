¿Cómo llegan los Padres y los Diamondbacks al MLB México Game?

Tras más de 20 juegos de temporada regular, los Padres de San Diego y Arizona Diamondback llegan a la CDMX para enfrentar el Mexico City Game 2026, el cual traerá de regreso a las Grandes Ligas tras poco más de dos años de ausencia del territorio nacional.

¿Cómo llegan los Padres?

El equipo comandando por Fernando Tatis Jr., comanda la Zona Oeste de la Liga Nacional, mejorando incluso el porcentaje de Los Angeles Dodgers.

La novena comandada por Craig Stammen suma una marca de 17 triunfos con sólo ocho derrotas. En su último juego, el equipo de The Friars se impuso 10-8 ante los Rockies de Colorado, dejando la serie en su favor 2-1.

Ramón Laureano, pelotero de los Padres de San Diego | AP

¿Cómo llegan los Diamondbacks?

Por su parte, los D-backs de la mano de Nolan Arenado se colocan una posición abajo de su rival, con un porcentaje de .560, superando a los San Francisco Giants y a los Rockies de Colorado.

En su primera vez en México, la novena de las Serpientes presenta una racha de 14 victorias y 10 derrotas, donde su más reciente marcador concluyó en una derrota ante los White Sox de Chicago, mismos que se llevaron la serie 2-1.

Geraldo Perdomo, pelotero de Arizona Diamondbacks | AP

¿Cómo fue la última vez que se enfrentaron?

Los equipos de la zona Oeste no son unos que presenten una rivalidad importante, pero cada que estos se presentan en el diamante dejan una chispa digna de Playoffs.

En su última serie, los D-backs superaron a los Padres dos juegos contra uno. Ya en la postemporada solo San Diego pudo tener participación, misma que quedó mermada muy temprano al ser eliminados por los Chicago Cubs.