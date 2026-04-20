LMB reconoce “grave error” por corredor fantasma en Diablos vs Piratas

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) aclaró la polémica jugada ocurrida en el duelo entre Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche, correspondiente al tercer juego de la serie disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Casi 12 horas después del encuentro, la liga confirmó que se cometió un “grave error” al aplicar una regla que no estaba vigente durante la temporada actual, lo que influyó directamente en el desenlace del partido.

El partido 3 entre Diablos Rojos y Piratas terminó en polémica | IMAGO7

A través de un comunicado oficial, la LMB explicó que la cuarteta de umpires permitió de manera incorrecta la utilización del llamado “corredor fantasma” en la segunda base durante las entradas extra. Esta decisión se produjo en la décima entrada del juego, cuando ambas novenas iniciaron sus respectivas ofensivas con un corredor colocado en posición de anotar, situación que no forma parte del reglamento vigente para la temporada en curso.

El organismo señaló que esta acción derivó de una aplicación equivocada de las reglas, por lo que se determinó imponer sanciones a los umpires involucrados.

Cómo se desarrolló el polémico final entre Diablos y Piratas

El encuentro tuvo un cierre intenso antes de la controversia. Piratas de Campeche tomó ventaja en la novena entrada gracias al segundo jonrón del partido de Andrew Stevenson. Sin embargo, Diablos Rojos respondió en la parte baja del inning con un doble productor de Julián Ornelas y un batazo impulsor de Ramón Flores, lo que llevó el juego a entradas extra tras dejar la carrera de la victoria en tercera base sin concretarse.

En la décima entrada, bajo la indicación de los árbitros, ambos equipos iniciaron con el corredor en segunda. Campeche aprovechó la situación con un imparable productor de Terrin Vavra que marcó la diferencia. Por su parte, el equipo capitalino no logró concretar su oportunidad ofensiva, a pesar de un toque de bola de Carlos Sepúlveda que generó una jugada cerrada en tercera base.

Inicialmente, el corredor Sebastián Enríquez fue declarado a salvo, pero tras la revisión con el centro de mando de la LMB se determinó que había perdido el contacto con la base al momento de ser tocado, lo que resultó en el segundo out. Posteriormente, Franklin Barreto fue dominado con un elevado al jardín izquierdo, sellando la victoria de Piratas por 15-14.

¡Jugada polémica! 🗣️ Los @DiablosRojosMX habían avanzado al corredor fantasma a tercera base, la repetición revoca la llamada y lo declaran out en la decisión que marcó la derrota del sábado por 15-14 ante los Piratas de Campeche en el Estadio Alfredo Harp Helú 👹 pic.twitter.com/ufHYIxX1s2 — Irving Furlong ⚾ (@irvingrf) April 19, 2026

LMB explica la confusión con reglas rumbo a 2026

En su posicionamiento, la Liga Mexicana también señaló que recientemente se anunciaron modificaciones al reglamento para la temporada 2026, incluyendo la implementación del cronómetro de pitcheo con corredores en base y ajustes en juegos suspendidos por causas de fuerza mayor. Estas actualizaciones habrían generado confusión entre los involucrados en el partido.

No obstante, la LMB subrayó que la regla del corredor fantasma no forma parte de las disposiciones vigentes en la temporada actual, por lo que su aplicación fue considerada incorrecta. El organismo reiteró que el error fue responsabilidad de la cuarteta de umpires y enfatizó su compromiso de actuar con transparencia ante la afición.

"Se aplicó de manera incorrecta el reglamento, al permitir la utilización del llamado “corredor fantasma” en la segunda base, en extra innings.Esta regla no forma parte de las disposiciones vigentes para la presente temporada de la LMB, por lo que se trató de un grave error de la cuarteta de umpires encabezada por el jefe del grupo, Jair Fernández.

Entre las medidas anunciadas se incluye una multa económica, además de un apercibimiento por parte del Director de Umpires, con el objetivo de reforzar la capacitación y revisión de criterios en cuanto a reglas especiales y de terreno, para evitar que se repitan situaciones similares.