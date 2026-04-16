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Beisbol

LMB: Calendario de la temporada 2026

Todo estaba listo para el encuentro de estrellas de la LMB. FOTO: ISRAEL MARTÍNEZ
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 09:53 - 16 abril 2026
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El deporte del béisbol está de regreso y con ello un montón de emociones para los aficionados. Cada equipo disputará 93 juegos de campaña regular

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) regresa a la acción este jueves con Piratas de Campeche y los campeones Diablos Rojos serán los protagonistas del Juego Inaugural en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la reedición de la Serie de Campeonato de la Zona Sur de 2025.

El resto de las Series Inaugurales, que empezarán un día después, el 17 de abril, son los siguientes juegos: 

  • Sultanes vs. Algodoneros

  • Tecos vs. Rieleros

  • Dorados vs. Caliente 

  • Toros vs. Saraperos 

  • Acereros vs. Charros 

  • Conspiradores vs. El Águila 

  • Bravos vs. Leones 

  • Guerreros vs. Pericos 

  • Tigres vs. Olmecas

¿Dónde será el Juego de Estrellas, cuándo inician los playoffs y la Serie del Rey?

Para el Juego de Estrellas se hará una pausa y esta será del 26 al 28 de junio, cuando los Sultanes de Monterrey sean la sede de la Gala, el Home Run Derby y de la edición número 92 del clásico de media temporada.

Primer entrenamiento de Henry Blanco con Sultanes | @ SultanesOficial

El jueves 6 de agosto marcará el final de la temporada regular. Los seis mejores de cada zona, con base en el porcentaje de ganados y perdidos, avanzarán a los playoffs; estos darán inicio el 9 de agosto con el Primer Playoff

Las Series de Zona iniciarán el 19 de agosto, las Series de Campeonato el 29 y la Serie del Rey del 9 al 17 de septiembre. Todas las series de postemporada serán a ganar cuatro de un máximo de siete encuentros.

Jugadores de Diablos Rojos en celebración en la Serie del Rey 2025 | IMAGO 7
Jugadores de Diablos Rojos en celebración en la Serie del Rey 2025 | IMAGO 7
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