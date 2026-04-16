LMB: Calendario de la temporada 2026

La Liga Mexicana de Beisbol (LMB) regresa a la acción este jueves con Piratas de Campeche y los campeones Diablos Rojos serán los protagonistas del Juego Inaugural en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la reedición de la Serie de Campeonato de la Zona Sur de 2025.

¡Una nueva historia comienza! 🗣️



Acompáñanos en la presentación oficial del inicio de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. ✨



🗓️ Lunes 13 de abril

📺 Transmisión a través de Facebook y YouTube oficiales de la LMB

⏰ 19:00 HRS (CDMX)#BeisbolizaTuVida⚾️ pic.twitter.com/ZPhq0gXCPR — Liga Mexicana de Beisbol Banorte (@LMBBanorte) April 13, 2026

El resto de las Series Inaugurales, que empezarán un día después, el 17 de abril, son los siguientes juegos:

Sultanes vs. Algodoneros

Tecos vs. Rieleros

Dorados vs. Caliente

Toros vs. Saraperos

Acereros vs. Charros

Conspiradores vs. El Águila

Bravos vs. Leones

Guerreros vs. Pericos

Tigres vs. Olmecas

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¿Dónde será el Juego de Estrellas, cuándo inician los playoffs y la Serie del Rey?

Para el Juego de Estrellas se hará una pausa y esta será del 26 al 28 de junio, cuando los Sultanes de Monterrey sean la sede de la Gala, el Home Run Derby y de la edición número 92 del clásico de media temporada.

Primer entrenamiento de Henry Blanco con Sultanes | @ SultanesOficial

El jueves 6 de agosto marcará el final de la temporada regular. Los seis mejores de cada zona, con base en el porcentaje de ganados y perdidos, avanzarán a los playoffs; estos darán inicio el 9 de agosto con el Primer Playoff.

Las Series de Zona iniciarán el 19 de agosto, las Series de Campeonato el 29 y la Serie del Rey del 9 al 17 de septiembre. Todas las series de postemporada serán a ganar cuatro de un máximo de siete encuentros.