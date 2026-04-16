¿A qué hora y dónde ver el Piratas de Campeche contra Diablos Rojos del México?

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol empieza con un duelo atractivo, donde los Diablos Rojos del México comienzan la defensa de su título recibiendo a los Piratas de Campeche.

El encuentro se disputará este jueves 16 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de la novena escarlata, en lo que promete ser un arranque con vibrante ambiente en la capital.

Diablos Rojos, con la mira en el tricampeonato

Los Diablos Rojos llegan como bicampeones de la LMB (2024 y 2025) y con el objetivo claro de hacer historia buscando el tricampeonato, algo que los pondría en un grupo selecto dentro del beisbol mexicano.

Diablos Rojos aplastando a Cocodrilos de Matanzas | Enrique Gutiérrez

La novena capitalina inicia en casa, con estadio prácticamente lleno y una afición que espera ver a su equipo imponer condiciones desde el primer juego de la campaña.

Enfrente estarán unos Piratas de Campeche que buscarán arruinar la fiesta y dar la sorpresa en el arranque de la temporada.

Piratas de Campeche sigue en plan grande | X:LosPiratasMx

Dónde ver en vivo y horario

El playball está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El partido podrá seguirse a través de distintas plataformas.

Se podrá disfrutar por televisión de pagar por ESPN, mientras que en plataformas digitales estará en Disney+, Claro Sports y LMB TV.