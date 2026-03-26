Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Diablos Rojos vence a Dantos en el arranque del Baseball Champions League 2026

José Marmolejos con los Diablos I x:@DiablosRojosMX
Aldo Martínez
Aldo Martínez 00:52 - 26 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo del México se llevó una contundente victoria de 6-1 ante la novena nicaragüense

Los Diablos Rojos del México arrancaron con el pie derecho su participación en la Baseball Champions League 2026 luego de imponerse 10-6 a los Dantos de Nicaragua, en un duelo marcado por una explosiva ofensiva en las primeras entradas que terminó siendo clave para asegurar el triunfo.

El conjunto capitalino abrió la pizarra desde la primera entrada gracias a Carlos Sepúlveda, quien aprovechó un wild pitch del abridor Danilo Bermúdez para anotar la carrera de la quiniela. Sin embargo, la respuesta de los nicaragüenses fue inmediata con un sencillo productor de Emanuel Trujillo que igualó momentáneamente el encuentro.

Carlos Sepúlveda con los Diablos Rojos I x:@DiablosRojosMX

Rally tempranero marca el rumbo del juego

La diferencia llegó rápidamente en el segundo episodio, cuando la ofensiva escarlata explotó con cuatro anotaciones. Sepúlveda volvió a aparecer con un doblete productor de dos carreras, mientras que Jon Singleton amplió la ventaja con un cuadrangular que puso el 5-1 en la pizarra.

Debut de los Diablos en el Baseball Champions League 2026 I x:@DiablosRojosMX

Para la tercera entrada, los Diablos Rojos continuaron con su dominio ofensivo. Moisés Gutiérrez impulsó una carrera más con sencillo y, nuevamente, Sepúlveda aprovechó un descontrol del pitcheo rival para colocar el 7-1, consolidando una ventaja que resultó determinante en el desarrollo del partido.

En la lomita, Luis Castillo tuvo una actuación destacada tras relevar de manera temprana al abridor Damián Mendoza. El lanzador trabajó 3.1 entradas en blanco, permitió apenas dos imparables, no otorgó bases por bolas y recetó cuatro ponches para apuntarse la victoria.

¿Intentaron reaccionar los Dantos de Nicaragua?

La novena nicaragüense no bajó los brazos y logró recortar distancias en la séptima entrada con un rally de cuatro carreras. Bismarck Rivera produjo dos con sencillo, mientras que un error defensivo permitió otra anotación, y Derek Loaisiga sumó una más para acercar el marcador 7-4.

La presión aumentó en la recta final del juego cuando Juan Carlos Urbina remolcó una carrera en la octava, colocando a los Dantos a solo una anotación de diferencia. Sin embargo, la ofensiva mexicana respondió en el momento clave para evitar cualquier sorpresa.

Victoria de los Diablos Rojos del México ante el Dantos de Nicaragua I x:@DiablosRojosMX

En la novena entrada, José Marmolejos conectó un triple productor de dos carreras y Jon Singleton selló la victoria con un sencillo remolcador que dejó el definitivo 10-6, asegurando así el primer triunfo de los Diablos en el certamen internacional.

Tras este resultado, los Diablos Rojos del México tendrán descanso antes de volver al diamante para enfrentar a los Kane County Cougars, mientras que los Dantos de Nicaragua buscarán recuperarse cuando se midan a los Cocodrilos de Matanzas en su siguiente compromiso.

El contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

Últimos videos
Lo Último
00:53 Gattuso acepta que el repechaje será el 'partido más importante de mi carrera'
00:52 Diablos Rojos vence a Dantos en el arranque del Baseball Champions League 2026
00:25 Partidos de hoy jueves 26 de marzo
00:05 A 77 días: México 1970, Mario 'Lobo' Zagallo se consagró como el primer campeón mundial como jugador y DT
00:04 ¿Crítica a Santiago Giménez? Leyenda del Milan pide cambio de delanteros en el club
00:00 Portada RÉCORD 26 de Marzo de 2026
23:30 Open Day: Yankees derrota a San Francisco en el comienzo de la MLB
23:23 Loco Abreu pide no descartar a Toño Rodríguez para el Mundial 2026
22:37 Detienen en EU a esposa de César Duarte: ¿Olga Gómez Fong será extraditada a México?
22:34 Roberto Carlos visitó Jalisco para recorrer Puerto Vallarta y Tequila previo al Mundial
Tendencia
1
Empelotados Revelan el motivo detrás del arresto de Julio Ibáñez en Sudáfrica; sigue en arraigo
2
Futbol Nacional Anthony Martial separado de Rayados por indisciplina
3
Box ¡Canelo! está de vuelta! Va por el título mundial en septiembre ante Mbilli
4
Futbol Nacional FMF respalda a Fidalgo en su primer llamado al Tri y manda mensaje a detractores
5
Futbol ¡Última oportunidad! FIFA confirma fecha para la última fase de venta de boletos para el Mundial 2026
6
Futbol ¿Sigue los pasos de su padre? Cristiano Ronaldo Jr. entrena con categorías inferiores del Real Madrid
Te recomendamos
Genaro Gatusso dirigiendo al Milan | AP
Futbol
26/03/2026
Gattuso acepta que el repechaje será el 'partido más importante de mi carrera'
Diablos Rojos vence a Dantos en el arranque del Baseball Champions League 2026
Beisbol
26/03/2026
Diablos Rojos vence a Dantos en el arranque del Baseball Champions League 2026
Partidos de hoy jueves 26 de marzo
Futbol
26/03/2026
Partidos de hoy jueves 26 de marzo
A 77 días: México 1970, Mario 'Lobo' Zagallo se consagró como el primer campeón mundial como jugador y DT
Futbol Internacional
26/03/2026
A 77 días: México 1970, Mario 'Lobo' Zagallo se consagró como el primer campeón mundial como jugador y DT
¿Crítica a Santiago Giménez? Leyenda del Milan pide cambio de delanteros en el club
Futbol
26/03/2026
¿Crítica a Santiago Giménez? Leyenda del Milan pide cambio de delanteros en el club
Portada RÉCORD 26 de Marzo de 2026
Portada del día
26/03/2026
Portada RÉCORD 26 de Marzo de 2026