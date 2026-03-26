Diablos Rojos vence a Dantos en el arranque del Baseball Champions League 2026

Los Diablos Rojos del México arrancaron con el pie derecho su participación en la Baseball Champions League 2026 luego de imponerse 10-6 a los Dantos de Nicaragua, en un duelo marcado por una explosiva ofensiva en las primeras entradas que terminó siendo clave para asegurar el triunfo.

El conjunto capitalino abrió la pizarra desde la primera entrada gracias a Carlos Sepúlveda, quien aprovechó un wild pitch del abridor Danilo Bermúdez para anotar la carrera de la quiniela. Sin embargo, la respuesta de los nicaragüenses fue inmediata con un sencillo productor de Emanuel Trujillo que igualó momentáneamente el encuentro.

Carlos Sepúlveda con los Diablos Rojos I x:@DiablosRojosMX

Rally tempranero marca el rumbo del juego

La diferencia llegó rápidamente en el segundo episodio, cuando la ofensiva escarlata explotó con cuatro anotaciones. Sepúlveda volvió a aparecer con un doblete productor de dos carreras, mientras que Jon Singleton amplió la ventaja con un cuadrangular que puso el 5-1 en la pizarra.

Debut de los Diablos en el Baseball Champions League 2026 I x:@DiablosRojosMX

Para la tercera entrada, los Diablos Rojos continuaron con su dominio ofensivo. Moisés Gutiérrez impulsó una carrera más con sencillo y, nuevamente, Sepúlveda aprovechó un descontrol del pitcheo rival para colocar el 7-1, consolidando una ventaja que resultó determinante en el desarrollo del partido.

En la lomita, Luis Castillo tuvo una actuación destacada tras relevar de manera temprana al abridor Damián Mendoza. El lanzador trabajó 3.1 entradas en blanco, permitió apenas dos imparables, no otorgó bases por bolas y recetó cuatro ponches para apuntarse la victoria.

¿Intentaron reaccionar los Dantos de Nicaragua?

La novena nicaragüense no bajó los brazos y logró recortar distancias en la séptima entrada con un rally de cuatro carreras. Bismarck Rivera produjo dos con sencillo, mientras que un error defensivo permitió otra anotación, y Derek Loaisiga sumó una más para acercar el marcador 7-4.

La presión aumentó en la recta final del juego cuando Juan Carlos Urbina remolcó una carrera en la octava, colocando a los Dantos a solo una anotación de diferencia. Sin embargo, la ofensiva mexicana respondió en el momento clave para evitar cualquier sorpresa.

Victoria de los Diablos Rojos del México ante el Dantos de Nicaragua I x:@DiablosRojosMX

En la novena entrada, José Marmolejos conectó un triple productor de dos carreras y Jon Singleton selló la victoria con un sencillo remolcador que dejó el definitivo 10-6, asegurando así el primer triunfo de los Diablos en el certamen internacional.

Tras este resultado, los Diablos Rojos del México tendrán descanso antes de volver al diamante para enfrentar a los Kane County Cougars, mientras que los Dantos de Nicaragua buscarán recuperarse cuando se midan a los Cocodrilos de Matanzas en su siguiente compromiso.