Sultanes cae 10-2 ante Giants en Oracle Park: Así fue la derrota en el juego de exhibición

Los Sultanes de Monterrey no pudieron en su visita a las Grandes Ligas y cayeron con marcador de 10-2 ante los San Francisco Giants en el primer juego de la serie de exhibición disputado en el Oracle Park. El equipo regiomontano compitió por momentos, pero el poder ofensivo de los locales terminó marcando la diferencia.

A pesar de un arranque parejo y algunas oportunidades a la ofensiva, los Sultanes no lograron contener el ataque de los Giants, que explotó en las últimas entradas para sellar una victoria contundente ante su afición en San Francisco.

Mascotas de los dos equipos previo al encuentro | X: @SultanesOficial

Giants explotan a la ofensiva y rompen el juego en las últimas entradas

El duelo comenzó con intensidad desde la primera entrada, aunque ambas novenas lograron contener el daño en los innings iniciales. San Francisco fue tomando ventaja poco a poco, destacando en la tercera baja cuando lograron abrir la pizarra tras una serie de jugadas que incluyeron un toque productivo y un error defensivo de Sultanes.

La ofensiva de los Giants se mantuvo constante durante el juego, sumando carreras en la quinta y sexta entrada, incluyendo un cuadrangular de Willy Adames que amplió la ventaja. A partir de ese momento, el dominio local se hizo evidente ante un pitcheo de Monterrey que comenzó a mostrar desgaste.

Stephen Tarpley de Sultanes | X: @SultanesOficial

El golpe definitivo llegó en la octava entrada, cuando San Francisco desató todo su poder con cuadrangulares de Bryce Eldridge que impulsó tres carreras y Tyler Fitzgerald, sentenciando el encuentro y dejando sin respuesta a los Sultanes.

Sultanes responde tarde, pero no evita la derrota ante San Francisco

Por su parte, Monterrey logró reaccionar en la sexta entrada con sus dos únicas anotaciones del partido. Ramiro Peña impulsó la primera carrera con un sencillo, mientras que Josh Lester produjo la segunda para acercar momentáneamente a los visitantes en la pizarra.

Sin embargo, la ofensiva regiomontana no logró mantener el ritmo ni capitalizar otras oportunidades. A pesar de destellos como el doble de Javier Salazar en la novena entrada, los Sultanes no pudieron generar mayor daño ante el bullpen de los Giants.

Espléndido escenario para el duelo | X: @Sultanes_Oficial