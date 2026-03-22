¡El poder de la amistad! Randy Arozarena se disculpa con Cal Raleigh tras incidente en Clásico Mundial

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 terminó, pero dejó una sensación agridulce en el público mexicano. La Novena Mexicana poco pudo hacer en un grupo en el que compartió vitrina con Estados Unidos e Italia, dejando la polémica entre Randy Arozarena y Cal Raleigh como el hecho más relevante de los nuestros.

Sin embargo, previo al inicio de la Temporada 2026 de las Grandes Ligas, el pelotero mexicano decidió dejar atrás el episodio con el estadounidense. Para Arozarena, lo más importante es que los Marineros de Seattle tengan una campaña casi tan perfecta como la anterior, en la que se quedaron en la antesala de la Serie Mundial.

Randy Arozarena, pelotero mexicano | MEXSPORT

"Entiendo que con el inicio de la temporada no quiero que esto sea una distracción. Cal y yo hablamos y me disculpé por lo que dije después del juego. Nada de lo que pasó en el Clásico Mundial cambia el hecho de que somos compañeros. Es familia y ambos estamos enfocados en ayudar a los Mariners a ganar la Serie Mundial", comentó Randy por medio del departamento de comunicación del equipo.

¿Cómo fue el incidente entre Randy Arozarena y Cal Raleigh?

Durante el juego entre México y Estados Unidos, Randy Arozarena extendió su mano para saludar a Cal Raleigh en su turno al bate, sin embargo, el estadounidense no respondió el saludo. Dicho desaire ocasionó una respuesta poco convencional del cubano naturalizado mexicano.

Cal Raleigh y Mason Miller durante el Clásico Mundial de Béisbol | AP

"Hace dos días que los pude ver en el hotel (a los padres de Raleigh) y me fueron a saludar. Me dieron un abrazo y estaban muy orgullosos de mí de poder verme otra vez... pa' casa la pinga, a los mexicanos que se va a ir pa' casa la ver.. y en inglés. El el 'good to see you' que me dijo que se lo meta en el cu...", comentó Arozarena.

Los Marineros de Seattle, en busca de la historia

La Temporada 2025 de los Seattle Mariners terminó de una manera agridulce en Toronto. La novena de la Ciudad Esmeralda tuvo la gran oportunidad de asistir a su primera Serie Mundial, pero los Azulejos se robaron la gloria.