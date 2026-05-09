Bournemouth derrota a Fulham en Craven Cottage; Raúl Jiménez no fue convocado

El Bournemouth continúa su impresionante racha y se mete de lleno en la lucha por los puestos de Champions League al derrotar por la mínima al Fulham en Craven Cottage. La ausencia de última hora del delantero mexicano Raúl Jiménez marcó el encuentro para los locales.

Pese a que el nombre de Jiménez figuraba en la alineación inicial de los Cottagers, el atacante no fue convocado finalmente, ni siquiera en el banquillo. Su baja inesperada deja en el aire los motivos de su ausencia en un partido crucial.

Con esta victoria, las Cerezas extienden su racha invicta a 16 partidos y escalan a la sexta posición de la tabla, avivando sus esperanzas de una histórica clasificación a la máxima competición europea.

Fulham vs Bournemouth | AP

Un gol solitario decide un partido tenso

El encuentro, de escaso brillo y mucha fricción, se vio condicionado por las expulsiones de Ryan Christie por el lado visitante y de Joachim Andersen por el local, dejando a ambos equipos con diez jugadores en el campo.

La única anotación del partido llegó en la segunda mitad. Al minuto 53, el brasileño Rayan aprovechó un balón suelto en los linderos del área para sacar un disparo preciso que se coló junto al poste izquierdo de la portería defendida por Bernd Leno, sentenciando el 1-0 definitivo.

Fulham vs Bournemouth | AP

¿Cómo fueron los últimos minutos?

Tras el gol, el equipo dirigido por Andoni Iraola optó por un planteamiento conservador, replegando sus líneas para defender la ventaja. La estrategia funcionó a la perfección, asegurando tres puntos vitales para sus aspiraciones.

A falta de solo dos jornadas para el final de la Premier League, el Bournemouth se sitúa en el sexto lugar con 56 puntos, a solo tres del Aston Villa, que actualmente ocupa la cuarta y última plaza que da acceso a la Champions League.