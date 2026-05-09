Clásico Capitalino: ¿Cómo están los momios para la Vuelta de Pumas vs América?

Tras haber empatado 3-3 en el partido de Ida de Cuartos de Final, Pumas y América vuelven a enfrentarse este domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario en busca de amarrar su boleto a Semifinales. Aunque dicha eliminatoria es la más dispareja ya que se enfrentar el primero contra el octavo lugar de la Tabla General, en las casas de apuestas es todo lo contrario, pues esta serie la ven como la más equilibrada.

En el primer juego, las Águilas fueron favoritas para ganar en los 90 minutos. Para este juego de Vuelta, aunque se juega en el Estadio Olímpico Universitario, la escuadra azulcrema nuevamente es favorita para ganar el encuentro. Incluso, para clasificarse a Semifinales, a pesar de que necesitan la victoria, los de Coapa no están alejados del momio de Pumas.

Pumas y América en 4tos de Final l IMAGO7

¿Cómo están los momios para el partido de Vuelta entre Pumas y América?

De entrada, para este juego de Vuelta, el favorito en las apuestas para el domingo 10 de mayo es América. Con un momio de +148, las Águilas llevan mano en este encuentro de Vuelta. Por otro lado, la victoria de Universidad Nacional tiene un momio de +172 minutos, es decir, con cada mil pesos apostados se tiene una ganancia de mil 720 pesos.

Cabe recordar que estos momios solo son para los 90 minutos del partido de Vuelta. Por lo tanto, el mercado del empate también está abierto con un momio de +255 en Caliente. Estás cifras son únicamente para el tiempo regular del juego del domingo. Al ser una eliminatoria de Ida y Vuelta, también se puede apostar a qué equipo avanzará a Semifinales, en la cual sí es favorito Pumas, pero no por tanta diferencia.

Pumas y América en la Ida | Imago7

¿Quién es favorito para clasificar a Semifinales?

Al haber un empate a tres goles en la serie, además de tener la localía y la ventaja por la posición en la Tabla General, Pumas es el equipo que más accesible tiene las cosas para clasificarse a Semifinales. Por otro lado, América tendrá que visitar Ciudad Universitaria y sacar la victoria para avanzar de Cuartos de Final. Ante esto, los momios muestran cierta paridad entre ambos clubes durante este Clásico Capitalino.