Cooperativa Cruz Azul tendrá asamblea para votar por su presidente

A unos días de que se lleve a cabo la Asamblea de Socios de la Cooperativa La Cruz Azul, programada para el próximo 30 de mayo, estos son los resultados obtenidos por el ingeniero Víctor Velázquez durante su gestión al frente del Consejo de Administración y del Club de Futbol Cruz Azul.

En el ámbito deportivo, uno de los principales hitos de la actual administración fue la obtención del noveno título de Liga MX en 2021, con el que Cruz Azul puso fin a una sequía de 23 años sin campeonato. Desde entonces, el equipo se ha mantenido como uno de los protagonistas constantes del futbol mexicano.

Ingeniero Víctor Velázquez | Cruz Azul

Otros logros durante la administración de Velázquez

A ese logro se suma la conquista de la séptima Copa de la CONCACAF en 2025, resultado que permitió al club asegurar su participación en el Mundial de Clubes y consolidarse como el máximo ganador de la región en competencias de la Concacaf.

El club también consiguió reconocimientos por el desempeño acumulado. Por segundo año consecutivo obtuvo la distinción de "Equipo de la Temporada", otorgada al conjunto con más puntos en el año futbolístico, además de un premio de dos millones de dólares acumulado.

Ingeniero Víctor Velázquez y Rotondi | Cruz Azul

En materia estadística, Cruz Azul registró en 2024 el mayor número de puntos en temporada regular dentro de su historia, con 42 unidades, así como el porcentaje de efectividad más alto reportado en el futbol mexicano, con 82.4 por ciento.

La gestión encabezada por Velázquez también sumó otros títulos como el Campeón de Campeones y la Supercopa de Campeones, además de impulsar el desarrollo del futbol femenil. En ese rubro destacó el nombramiento de Fernanda Pons como la primera directora deportiva en la historia del club. Y el récord histórico de puntos del equipo femenil, con 31 unidades en el Clausura 2026.

Ingeniero Víctor Velázquez | Cruz Azul

¿Qué otros retos ha superado Víctor Velázquez?

Fuera de la cancha, la administración reporta una reestructura financiera luego de haber recibido al club con pasivos y contratos considerados poco sostenibles. Actualmente, Cruz Azul presume estabilidad económica, una nómina equilibrada y uno de los planteles de mayor valor dentro de la Liga MX.

Otro de los proyectos impulsados en esta etapa por el Ing. Víctor Velázquez fue el lanzamiento de 'Cruzazulito', mascota creada como parte de una estrategia de identidad y conexión con nuevas audiencias, particularmente entre aficionados jóvenes.