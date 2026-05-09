Pumas pone duras restricciones a los aficionados del América para el duelo de Vuelta en CU

Los Pumas se juegan el pase a las Semifinales del Clausura 2026 ante las Águilas del América en la Vuelta de los Cuartos de Final que tendrá como escenario Ciudad Universitaria, y para hacer valer su localía los Universitarios han puesto duras restricciones a la porra visitante.

Restricciones en CU

A través de un comunicado el Club Universidad ha mostrado puntos claves para el aficionado visitante en la que resaltan los siguientes: “El acceso de grupos organizados de animación o porras del equipo visitante será negado.”

“Se monitorearán las gradas durante el partido para evitar la creación de grupos dentro del estadio; e retirarán del estadio a quienes participen en la organización de grupos de personas que hayan ingresado”, termina por sentenciar.

CU está listo para recibir el partido ente Pumas y América| IMAGO7

Por otro lado, resalta otros motivos de desalojo: “Invadir el campo de juego; gritos discriminatorios, participar en peleas; arrojar objetos al campo (a jugadores y otros aficionados); formar grupos de animación del equipo visitante; acosar y violentar al staff y a otros aficionados”.

¿Cómo fue la Ida?

Pumas pegó primero con el gol de Juninho, quien desde fuera del área golpeó el balón para mover las redes y darle la ilusión al conjunto auriazul. Poco le duró el gusto a Universidad Nacional, pues Isaías Violante puso el empate un par de minutos después.

Juninho celebra en el América vs Pumas l Miguel Pontón

Poco antes de terminar la primera parte, Uriel Antuna consiguió el gol de la ventaja, que estuvo lleno de polémica por la lesión de Cristian Borja que se produjo en el desarrollo de la jugada y Jordan Carrillo fue el autor del tercer tanto para duplicar la ventaja.

Henry Martín volvió anotar con el América l IMAGO7

Parecía que Pumas tenía todo a favor, con el control del partido y la motivación, pero tras una revisión en el VAR, América recibió un penalti que Henry Martín convirtió para romper su sequía de 350 días sin gol.