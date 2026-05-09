Igor Thiago recuerda a Efraín Juárez: "fue fundamental para que yo esté aquí"

Igor Thiago se ha convertido en una de las grandes sensaciones de la Temporada 2025/26 en la Premier League. El delantero brasileño del Brentford sorprendió al futbol europeo al ubicarse como el segundo máximo goleador del campeonato inglés, únicamente por detrás de Erling Haaland.

En medio de su gran momento, el atacante recordó a una de las personas que más influyó en su crecimiento profesional: Efraín Juárez. El actual entrenador de Pumas coincidió con Thiago durante su etapa en el Club Brujas de Bélgica y fue clave en el desarrollo del delantero.

En entrevista con Telemundo, Igor Thiago reconoció públicamente la importancia que tuvo el estratega mexicano en su carrera y aseguró que gran parte de su evolución se dio gracias al trabajo que realizaron juntos.

Igor Thiago, jugador de Brentford | AP

Igor Thiago reconoce el apoyo de Efraín Juárez

"Efraín es amigo mío, alguien que me enseñó mucho, que creyó en mí, y durante el tiempo que trabajamos juntos, aprendí muchísimo de él", declaró el goleador brasileño sobre la relación que construyó con Juárez en Bélgica.

Thiago también reveló que el hoy técnico universitario dedicaba tiempo extra para trabajar específicamente con él, algo que terminó siendo fundamental para mejorar su rendimiento dentro del campo.

"También fue fundamental para que yo esté aquí hoy, gracias a la ayuda que me brindó durante mi entrenamiento. Muchas veces pasábamos una hora allí, solo él y yo entrenando", comentó el atacante del Brentford.

Igor Thiago haciendo marca a Ivan Smolcic | AP

Efraín Juárez ya había contado la historia con Igor Thiago

Las palabras del brasileño llegan después de que Efraín Juárez revelara en entrevista con RÉCORD cómo descubrió al delantero cuando formaba parte del cuerpo técnico del Club Brujas. El entrenador mexicano aseguró que realizó el reporte de scouting que terminó llevando al fichaje de Thiago.

"Hoy el segundo máximo goleador de la Premier League es Igor Thiago. Yo lo descubrí cuando trabajaba en Brujas; hice el informe de scout, el club lo contrató y seis meses después fue vendido por 45 millones de euros al Brentford", contó Juárez a RÉCORD.

Además, el técnico de Pumas recordó que el brasileño atravesó momentos complicados en sus primeros meses en Bélgica, pues incluso llegó a frustrarse por la falta de goles, situación que superó gracias al trabajo que realizaron juntos. "Cuando llegó, le costaba mucho trabajo, incluso llegó a llorar porque no hacía goles. En ese momento lo apoyé y trabajamos duro juntos en su desarrollo", explicó Efraín.