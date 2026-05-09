El City impone su ley: Goleada 3-0 ante el Brentford para acechar la cima

El Manchester City no tuvo piedad frente a un Brentford que llegó con la intención de resistir, pero terminó sucumbiendo ante la efectividad ciudadana. Bajo el sol de Manchester, el conjunto local controló el ritmo del partido desde el primer minuto, dejando claro que no permitirían sorpresas en casa.

El marcador se abrió gracias a la explosividad de Jérémy Doku, quien al minuto 60 rompió el muro defensivo con una jugada individual que terminó en el fondo de las redes. En la segunda mitad, la tranquilidad llegó por cortesía de Erling Haaland, quien fiel a su cita con el gol, aprovechó un servicio preciso al 75' para poner el 2-0 y silenciar los intentos de reacción visitante.

Jérémy Doku l AP

A pesar de la desventaja, el Brentford mostró personalidad y adelantó líneas, ejerciendo una presión alta que por momentos incomodó la salida del City. Sin embargo, la jerarquía de los locales permitió gestionar el asedio y, justo cuando el partido expiraba, llegó la sentencia definitiva. Al minuto 92, un contragolpe fulminante terminó por liquidar las esperanzas de las "Abejas", sellando el 3-0 en el tiempo de compensación.

Dominio absoluto

El City terminó con el 72% de la posesión del balón, neutralizando cualquier intento de contragolpe rival. La defensa se mostró sólida, impidiendo que el Brentford registrara tiros a puerta de peligro.

Haaland l AP