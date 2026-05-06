Arrestan a aficionado inglés por insultos racistas contra Semenyo en el Everton vs Manchester City

Un aficionado de 71 años fue arrestado por presuntos insultos racistas contra el delantero del Manchester City, Antoine Semenyo, durante el partido de la Premier League del pasado lunes contra el Everton, según informó el propio club.

El Everton informó que la policía de Merseyside arrestó a un hombre de 71 años bajo sospecha de un delito de alteración del orden público con agravante racial, después de que los aficionados y el personal del estadio Hill Dickinson denunciaran el incidente ocurrido durante el partido del lunes.

“El racismo y la discriminación en todas sus formas son completamente inaceptables”, declaró Everton en un comunicado.

Semenyo pelea por el balón durante el Everton vs Manchester City | AP

El Manchester City declaró que acogía con satisfacción "la rápida actuación del Everton y la policía para identificar al individuo responsable".

Semenyo fue víctima de un incidente similar en un partido anterior de la Premier League en la ciudad de Liverpool, cuando jugaba para el Bournemouth en el partido inaugural de la temporada.

El internacional ghanés denunció haber sido víctima de insultos racistas por parte de un aficionado del Liverpool mientras se preparaba para realizar un saque de banda durante la derrota del Bournemouth por 4-2 en Anfield en agosto.

El partido se interrumpió para expulsar al hombre del estadio, quien deberá comparecer ante el tribunal a finales de este año.

El Manchester City también condenó los insultos racistas en línea dirigidos a su defensa Marc Guéhi tras el empate 3-3 del lunes por la noche.