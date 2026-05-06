Murió Ted Turner, fundador de CNN y Cartoon Network

El empresario estadounidense Ted Turner, fundador de la cadena de noticias CNN y creador de importantes canales de televisión como Cartoon Network, murió a los 87 años de edad, según confirmaron empresas vinculadas a su entorno y medios internacionales.

Turner es considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la televisión moderna, debido al impacto global que tuvo su modelo de noticias las 24 horas y la expansión de su imperio mediático.

Ted Turner fue el fundador de la cadena de noticias CNN/AP

El hombre que revolucionó las noticias

Ted Turner transformó la industria televisiva en 1980 con el lanzamiento de CNN (Cable News Network), el primer canal de noticias con transmisión continua las 24 horas del día.

El proyecto cambió la forma de consumir información en tiempo real y convirtió a la cadena en referencia internacional durante coberturas de guerras, elecciones y acontecimientos mundiales.

En la década de los 80 Turner revolucionó el mundo de las noticias con un canal de 24 horas/AP

También creó Cartoon Network

Además de CNN, Turner desarrolló una amplia red de medios que incluyó: Cartoon Network

TNT

TBS

Turner Classic Movies (TCM)

Con estos proyectos consolidó uno de los conglomerados de entretenimiento y comunicación más importantes de Estados Unidos.

Empresario y dueño de equipos deportivos

Turner también tuvo presencia en el deporte profesional como propietario de equipos como: Atlanta Braves de las Grandes Ligas

Atlanta Hawks de la NBA

Su perfil empresarial lo convirtió en una figura reconocida más allá del ámbito televisivo.

Problemas de salud en últimos años

En 2018, Ted Turner reveló públicamente que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa con características similares al Alzheimer y Parkinson.

En años recientes también enfrentó complicaciones de salud relacionadas con neumonía y otros padecimientos derivados de su condición médica.

Turner presentó serios problemas de salud en los últimos años/AFP

Filántropo y activista

Además de su carrera empresarial, Turner destacó por su labor filantrópica y ambiental.

En 1997 realizó una donación de mil millones de dólares a Naciones Unidas, considerada una de las aportaciones privadas más grandes registradas al organismo internacional.

También impulsó proyectos relacionados con: Conservación ambiental

Protección de especies

Desarme nuclear

Relación con Jane Fonda

Ted Turner estuvo casado con la actriz Jane Fonda durante la década de los noventa, en una relación que tuvo alta exposición mediática.

Tuvo cinco hijos y mantuvo actividad pública durante décadas como empresario y promotor de distintas causas internacionales.

Turner estuvo casado con la actriz Jane Fonda, procreando cinco hijos/AP

Legado en la televisión mundial