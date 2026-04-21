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Contra

Murió famoso actor de El Chavo del 8 y Vecinos

Ricardo Pascual actuó en diferentes capítulos de Chespirito/Televisa
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 12:20 - 21 abril 2026
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En los últimos años Ricardo Pascual había confesado tener varios problemas de salud, como EPOC

El mundo del espectáculo en México está de luto, luego de que se confirmara la muerte del actor Ricardo Pascual, reconocido por su trabajo en programas icónicos de la televisión como El Chavo del 8 y Vecinos.

Se confirmó la muerte del actor Ricardo Pascual/Televisa

ANDI confirma su fallecimiento

Fue la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) la que confirmó la noticia mediante un comunicado la madrugada de este martes 21 de abril, lamentando su deceso y enviando condolencias a los familiares del primer actor.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Ricardo de Pascual. Actor mexicano con amplia trayectoria en el cine, el teatro y la televisión. Se le recuerda por su participación en varias producciones de Chespirito.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee en el comunicado.

El actor presentaba varios problemas de salud desde hace tiempo/Televisa

¿De qué murió Ricardo Pascual?

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa oficial de su muerte. Sin embargo, en diferentes entrevistas el actor había comentado que padecía EPOC, una condición que deterioró su capacidad respiratoria y que se agravó tras enfermar de COVID-19.


Además, presentaba complicaciones en la columna, el corazón y los riñones, aunque nunca consideró retirarse de los escenarios.

Yo no me veo fuera del trabajo, a mí el trabajo me da vida, siento que es un mal necesario. No pienso retirarme mientras pueda moverme; cuando ya no pueda, me retiraría. No quiero dar lástimas, mejor ya no salgo; ahorita puedo trabajar”, declaró en una entrevista.
La carrera de Ricardo Pascual se proyectó con sus múltiples participaciones en Chespirito/Televisa

¿Quién fue Ricardo Pascual?

Ricardo Pascual nació en 1940 y destacó en el teatro de revista y la comedia popular, antes de incursionar en programas de Roberto Gómez Bolaños, como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado.


También participó en producciones televisivas como El tesoro del saber, Odisea Burbujas, Vecinos y Una familia de diez, entre otras.

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