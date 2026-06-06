Antonella Petro rompe el silencio sobre James Rodríguez y pide apoyo para la Selección Colombia

Antonella Petro, hija del presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió pronunciarse sobre la polémica que se generó en redes sociales tras un encuentro con James Rodríguez durante un acto oficial previo a la Copa del Mundo. La joven utilizó sus redes sociales para aclarar lo sucedido y enviar un mensaje de apoyo a la Selección Colombia.

A través de un video publicado en Instagram, Antonella aseguró que continúa siendo una gran admiradora del capitán de la selección colombiana y reveló que el futbolista ha sido uno de sus principales referentes desde la infancia.

Antonella Petro recuerda su admiración por James Rodríguez

La joven de 17 años contó que uno de los momentos más especiales de su vida como aficionada al futbol fue el gol de volea que James Rodríguez marcó frente a Uruguay durante el Mundial de Brasil 2014. Según relató, esa anotación fue el primer gol que celebró con emoción y permanece entre sus recuerdos más importantes.

Antonella también confesó que durante varios años escribió cartas dirigidas al mediocampista colombiano y que incluso imitaba algunas de sus celebraciones. Además, explicó que uno de sus sueños era poder tomarse una fotografía con el jugador.

La controversia surgió después de que circulan videos del acto encabezado por el presidente Gustavo Petro para entregar el pabellón nacional a la Selección Colombia antes de su viaje a Estados Unidos. En las imágenes se observa a Antonella acercándose a James Rodríguez aparentemente para solicitar una fotografía y un autógrafo.

James Rodríguez con la playera de Colombia, su país natal | MEXSPORT

Pide unidad para respaldar a la Selección Colombia

En su mensaje, la hija del mandatario aclaró que, aunque no logró concretar el encuentro que esperaba con el futbolista, se sintió feliz de verlo de cerca durante la ceremonia y aseguró que su admiración por el jugador permanece intacta.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los aficionados colombianos y pidió evitar las críticas contra los integrantes del combinado nacional. "A nuestra selección hay que apoyarla con unidad. En la cancha somos un solo país", expresó.

Antonella destacó el trabajo de figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Camilo Vargas, Álvaro Montero y el técnico Néstor Lorenzo, quienes integran el equipo que representará a Colombia en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.