Copa del Mundo: FIFA confirma las selecciones que harán base en México

La Copa del Mundo está cada vez más cerca lo que significa que las selecciones participantes estarán llegando a Estados Unidos, Canadá y México para empezar sus entrenamientos de cara al máximo torneo de naciones.

Este lunes 26 de mayo, a 17 días de que de inicio el torneo, la FIFA dio a conocer la base de entrenamiento de todos los equipos. Ante esto, además de Irán, otros seis equipos se mantendrán en México durante la Copa del Mundo.

Irán entrenará en México

Pese a que la FIFA no aceptó cambiar los partidos de la Selección de Irán de Estados Unidos a México, el equipo si podrá hacer base en territorio azteca y así, sólo viajar para sus partidos. Este lunes, la Federación de Futbol de Irán aseguro que el campamento de su selección tendrá como ubicación el estado de Tijuana en México.

De acuerdo con la FIFA, el equipo entrenará en el Centro Xoloitzcuintle, el complejo de entrenamiento del Club Tijuana Xolos.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

Otros equipos con base en México

Además de Irán, el máximo organismo de futbol reveló que otras seis naciones tendrán bases de entrenamiento en México, entre ellas claramente está la Selección Mexicana que se quedará en el Centro de Alto Rendimiento, el mismo complejo en el que ya está entrenando.

Al Tri ahora se unen sus dos rivales de Grupo en Corea del Sur y Sudáfrica. En el caso de los Tigres de Asia, entrenarán en Verde Valle, el complejo de entrenamiento de Chivas en Guadalajara. Por su parte, Sudáfrica hará lo propio en la Universidad del Futbol de Pachuca, la casa de los Tuzos. República Checa, pese a también estar ubicada en el Grupo A, decidió hacer base en Dallas.

Corea del Sur | MEXSPORT

Grupo F, H y K también tendrán equipos en México

Finalmente, tres equipos más anunciaron que entrenarán en México para la Fase de Grupos. Colombia ya había dado a conocer que, haría base en la Academia AGA de Guadalajara. Los cafetaleros entrenarán en la casa de los Zorros del Atlas, dado a que disputarán dos de sus tres juegos en México.

Túnez, hará lo propio en el barrial, la casa de entrenamiento de los Rayados de Monterrey. El equipo asiático, disputará dos de sus tres partidos del Grupo F en el Estadio BBVA por lo que tendrá que viajar lo mínimo en esta fase.

Y. por último, aparece Uruguay. La Selección Charrúa ha optado por hacer base en el Mayakoba Training Center de Cancún. Pese a que sólo su partido ante España será en México, el equipo ha optado por trabajar en el sur de México.