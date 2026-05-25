Emilio Azcárraga lanza un mensaje dedicado al América después del final de temporada

Fue un Clausura 2026 poco común para América en ambas ramas, pues aunque en la varonil fue eliminado en Cuartos de Final ante Pumas, posteriormente finalista y subcampeón del torneo, en el torneo de las mujeres, el desenlace fue de lo mejor.

Las dirigidas por Ángel Villacampa han llegado nuevamente a una Final, pero esta vez logrando el campeonato de liga ante Rayadas con una goleada en el Estadio Ciudad de los Deportes jugando el partido de Vuelta, pero eso no fue todo para las azulcremas.

América en la celebración del título de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

El mensaje del patrón

Hace apenas unos días, por primera vez en la historia, un equipo femenil ha logrado convertirse en campeón de un torneo local y, posteriormente, de un torneo internacional en el mismo semestre, por lo que la Concachampions W conseguida por las americanistas las ha puesto en un lugar de privilegio en la historia del club.

Ante esto, el presidente de las Águilas ha expresado su gratitud y respeto dirigido hacia el equipo que le ha dado la oportunidad de festejar campeonatos en la primera parte del año. Con la palabra "Superpoderosas", el presi de las Águilas ha dado a conocer su orgullo por la rama femenina de su club.

Este mismo posteo ha sido compartido por las redes sociales del equipo, haciendo referencia a que se sienten contentas de haber cumplido con el objetivo que se pusieron desde un inicio en el camino.

¿Qué sigue para América Femenil tras el doblete?

Después de conquistar el doblete y convertirse en el primer club mexicano en levantar un título internacional dentro de la Liga MX Femenil, América ya tiene en el horizonte nuevos desafíos que pueden elevar todavía más el legado de este plantel. Las Águilas no solo celebran una temporada inolvidable, también comienzan a preparar una etapa en la que representarán al futbol mexicano frente a algunas de las mejores instituciones del mundo.

El campeonato de Concacaf le abrió al conjunto de Coapa la puerta a dos torneos FIFA de reciente creación: la Copa de Campeones Femenina y el Mundial de Clubes Femenino. En la primera competencia, América tendrá la oportunidad de medirse ante campeonas de otras confederaciones y buscar un lugar en una Final que podría ponerlas frente a un rival de élite como Barcelona, actual referente del futbol europeo.

América Femenil celebrando con la afición el momento histórico | AP