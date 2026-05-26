Mundial 2026: Estos son los convocados de la Liga MX a la Copa del Mundo
La Copa del Mundo 2026 ya está a la vuelta de la esquina por lo que, las 48 selecciones participantes ya están confirmando sus plantillas para el máximo torneo de Selecciones. Entre estos futbolistas, aparecen múltiples que juegan en la Liga MX.
Aunque aún faltan muchas Selecciones por confirmar sus listas de 26 jugadores, ya varios clubes saben que deberán prestar a sus futbolistas para el Mundial. De los 18 equipos, sólo Necaxa no tienen ninguno llamado ni a una convocatoria oficial, ni a una prelista, aunque San Luis, Monterrey y Querétaro apuntan a tampoco tener representantes en el torneo de este verano.
A dos semanas de que de inicio el torneo con el encuentro entre México y Sudáfrica, la Liga MX tiene a 48 jugadores dentro de las listas oficiales o las prelistas. Se espera que, para el 1ro de julio, esta lista se reduzca considerablemente al hacerse oficial todas las convocatorias del Mundial-
Atlas (1)
Camilo Vargas quien va con Colombia
Atlético San Luis (1)*
Eduardo Águila con México (prelista)*
América (7)*
Sebastián Cáceres con Uruguay
Brian Rodríguez con Uruguay
Alejandro Zendejas con Estados Unidos
Israel Reyes con México
Isaías Violante con México (prelista)*
Alexis Gutiérrez con México (prelista)*
Ramón Juárez con México (prelista)*
Chivas (8)*
Raúl "Tala" Rangel
Luis Romo
Brian Gutiérrez
Roberto "Piojo" Alvarado
Armando "Hormiga" González
Bryan González (prelista)*
Richard Ledezma (prelista)*
Efraín Álvarez (prelista)*
Cruz Azul (4)*
Erik Lira con México
Willer Ditta con Colombia
Charly Rodriguez con México (prelista)*
Jeremy Márquez con México (prelista)*
Bravos de Juárez (2)*
José Rodríguez con Panamá
Denzell García con México (prelista)*
León (1)
José Luis Rodríguez con Panamá
Mazatlán (1)
Yoel Bárcenas con Panamá
Monterrey (2)*
Victor Guzmán con México (prelista)*
Santiago Mele con Uruguay (prelista)*
Necaxa (0)
Pachuca (3)*
Enner Valencia con Ecuador
Alexei Domínguez con México (prelista)*
Elías Montial con México (prelista)*
Puebla (1)*
Luis Rey con México (prelista)*
Pumas (5)*
Adalberto Carrasquilla con Panamá
Pedro Vite con Ecuador
Jordan Carrillo con México (prelista)*
Guillermo 'Memote' Martínez con México
Robert Morales con Paraguay (prelista)*
Querétaro (1)*
Santiago Homenchenko con Uruguay (prelista)*
Santos Laguna (2)*
Carlos Acevedo con México
Diego González con Paraguay (Prelista)*
Tigres (4)*
Rodrigo Aguirre con Uruguay
Marcelo Flores con Canadá
Jesús Angulo con México (prelista)*
Diego Lainez con México (prelista)*
Tijuana (5)*
Gilberto Mora con México
Jackson Porozo con Ecuador
Toño Rodríguez con México (prelista)*
Kevin Castañeda con México (prelista)*
Jesús Gómez con México (prelista)*
Toluca (4)*
Alexis Vega con México
Jesús Gallardo con México
Marcel Ruiz con México (prelista)*
Everardo López con México (prelista)*
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