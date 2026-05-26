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Futbol

Mundial 2026: Estos son los convocados de la Liga MX a la Copa del Mundo

La Liga MX tendrá representantes en la Copa del Mundo | MEXSPORT
La Liga MX tendrá representantes en la Copa del Mundo | MEXSPORT
Rafael Trujillo 18:46 - 25 mayo 2026
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Múltiples jugadores de la Liga MX apuntan a participar en el máximo torneo de selecciones

La Copa del Mundo 2026 ya está a la vuelta de la esquina por lo que, las 48 selecciones participantes ya están confirmando sus plantillas para el máximo torneo de Selecciones. Entre estos futbolistas, aparecen múltiples que juegan en la Liga MX.

Aunque aún faltan muchas Selecciones por confirmar sus listas de 26 jugadores, ya varios clubes saben que deberán prestar a sus futbolistas para el Mundial. De los 18 equipos, sólo Necaxa no tienen ninguno llamado ni a una convocatoria oficial, ni a una prelista, aunque San Luis, Monterrey y Querétaro apuntan a tampoco tener representantes en el torneo de este verano.

Balón y trofeo de la Copa del Mundo 2026 | @fifamedia

A dos semanas de que de inicio el torneo con el encuentro entre México y Sudáfrica, la Liga MX tiene a 48 jugadores dentro de las listas oficiales o las prelistas. Se espera que, para el 1ro de julio, esta lista se reduzca considerablemente al hacerse oficial todas las convocatorias del Mundial-

Atlas (1)

Camilo Vargas quien va con Colombia

Atlético San Luis (1)*

  • Eduardo Águila con México (prelista)*

América (7)*

  • Sebastián Cáceres con Uruguay

  • Brian Rodríguez con Uruguay

  • Alejandro Zendejas con Estados Unidos

  • Israel Reyes con México

  • Isaías Violante con México (prelista)*

  • Alexis Gutiérrez con México (prelista)*

  • Ramón Juárez con México (prelista)*

Chivas (8)*

  • Raúl "Tala" Rangel

  • Luis Romo

  • Brian Gutiérrez

  • Roberto "Piojo" Alvarado

  • Armando "Hormiga" González

  • Bryan González (prelista)*

  • Richard Ledezma (prelista)*

  • Efraín Álvarez (prelista)*

Cruz Azul (4)*

  • Erik Lira con México

  • Willer Ditta con Colombia

  • Charly Rodriguez con México (prelista)*

  • Jeremy Márquez con México (prelista)*

Bravos de Juárez (2)*

  • José Rodríguez con Panamá

  • Denzell García con México (prelista)*

León (1)

  • José Luis Rodríguez con Panamá

Mazatlán (1)

  • Yoel Bárcenas con Panamá

Monterrey (2)*

  • Victor Guzmán con México (prelista)*

  • Santiago Mele con Uruguay (prelista)*

Necaxa (0)

Pachuca (3)*

  • Enner Valencia con Ecuador

  • Alexei Domínguez con México (prelista)*

  • Elías Montial con México (prelista)*

Puebla (1)*

  • Luis Rey con México (prelista)*

Pumas (5)*

  • Adalberto Carrasquilla con Panamá

  • Pedro Vite con Ecuador

  • Jordan Carrillo con México (prelista)*

  • Guillermo 'Memote' Martínez con México

  • Robert Morales con Paraguay (prelista)*

Querétaro (1)*

  • Santiago Homenchenko con Uruguay (prelista)*

Santos Laguna (2)*

  • Carlos Acevedo con México

  • Diego González con Paraguay (Prelista)*

Tigres (4)*

  • Rodrigo Aguirre con Uruguay

  • Marcelo Flores con Canadá

  • Jesús Angulo con México (prelista)*

  • Diego Lainez con México (prelista)*

Tijuana (5)*

  • Gilberto Mora con México

  • Jackson Porozo con Ecuador

  • Toño Rodríguez con México (prelista)*

  • Kevin Castañeda con México (prelista)*

  • Jesús Gómez con México (prelista)*

Toluca (4)*

  • Alexis Vega con México

  • Jesús Gallardo con México

  • Marcel Ruiz con México (prelista)*

  • Everardo López con México (prelista)*

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