Mundial 2026: Estos son los convocados de la Liga MX a la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026 ya está a la vuelta de la esquina por lo que, las 48 selecciones participantes ya están confirmando sus plantillas para el máximo torneo de Selecciones. Entre estos futbolistas, aparecen múltiples que juegan en la Liga MX.

Aunque aún faltan muchas Selecciones por confirmar sus listas de 26 jugadores, ya varios clubes saben que deberán prestar a sus futbolistas para el Mundial. De los 18 equipos, sólo Necaxa no tienen ninguno llamado ni a una convocatoria oficial, ni a una prelista, aunque San Luis, Monterrey y Querétaro apuntan a tampoco tener representantes en el torneo de este verano.

Balón y trofeo de la Copa del Mundo 2026 | @fifamedia

A dos semanas de que de inicio el torneo con el encuentro entre México y Sudáfrica, la Liga MX tiene a 48 jugadores dentro de las listas oficiales o las prelistas. Se espera que, para el 1ro de julio, esta lista se reduzca considerablemente al hacerse oficial todas las convocatorias del Mundial-

Atlas (1)

Camilo Vargas quien va con Colombia

Atlético San Luis (1)*

Eduardo Águila con México (prelista)*

América (7)*

Sebastián Cáceres con Uruguay

Brian Rodríguez con Uruguay

Alejandro Zendejas con Estados Unidos

Israel Reyes con México

Isaías Violante con México (prelista)*

Alexis Gutiérrez con México (prelista)*

Ramón Juárez con México (prelista)*

Chivas (8)*

Raúl "Tala" Rangel

Luis Romo

Brian Gutiérrez

Roberto "Piojo" Alvarado

Armando "Hormiga" González

Bryan González (prelista)*

Richard Ledezma (prelista)*

Efraín Álvarez (prelista)*

Cruz Azul (4)*

Erik Lira con México

Willer Ditta con Colombia

Charly Rodriguez con México (prelista)*

Jeremy Márquez con México (prelista)*

Bravos de Juárez (2)*

José Rodríguez con Panamá

Denzell García con México (prelista)*

León (1)

José Luis Rodríguez con Panamá

Mazatlán (1)

Yoel Bárcenas con Panamá

Monterrey (2)*

Victor Guzmán con México (prelista)*

Santiago Mele con Uruguay (prelista)*

Necaxa (0)

Pachuca (3)*

Enner Valencia con Ecuador

Alexei Domínguez con México (prelista)*

Elías Montial con México (prelista)*

Puebla (1)*

Luis Rey con México (prelista)*

Pumas (5)*

Adalberto Carrasquilla con Panamá

Pedro Vite con Ecuador

Jordan Carrillo con México (prelista)*

Guillermo 'Memote' Martínez con México

Robert Morales con Paraguay (prelista)*

Querétaro (1)*

Santiago Homenchenko con Uruguay (prelista)*

Santos Laguna (2)*

Carlos Acevedo con México

Diego González con Paraguay (Prelista)*

Tigres (4)*

Rodrigo Aguirre con Uruguay

Marcelo Flores con Canadá

Jesús Angulo con México (prelista)*

Diego Lainez con México (prelista)*

Tijuana (5)*

Gilberto Mora con México

Jackson Porozo con Ecuador

Toño Rodríguez con México (prelista)*

Kevin Castañeda con México (prelista)*

Jesús Gómez con México (prelista)*

Toluca (4)*