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Futbol

A 17 días del Mundial 2026: México 1970, es la última ocasión en que un goleador ha sumado un doble dígito de anotaciones: el alemán Gerd Müller, con 10

Ramiro Pérez Vásquez 15:51 - 25 mayo 2026
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Más de medio siglo después nadie ha podido superar la barrera o alcanzarla

El alemán Gerd Müller sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia de las Copas del Mundo. Más de medio siglo después, continúa siendo el último jugador capaz de alcanzar el doble dígito de anotaciones en una sola edición del torneo, una marca que consiguió en México 1970 con un total de 10 goles.

Así fue el camino de los 10 goles

El camino goleador de Müller comenzó desde la Fase de Grupos. En el debut de Alemania Federal ante Marruecos, el delantero marcó uno de los tantos en la victoria europea y dejó claro que sería una de las grandes figuras del campeonato.

La segunda presentación alemana fue todavía más espectacular. Frente a Bulgaria, Müller firmó un hat trick que confirmó su extraordinario momento. El atacante mostró toda su variedad de recursos: definición de primera intención, potencia física y una capacidad única para aparecer en el lugar indicado.

Gerd Müller ante Perú l X:AntonioUbilla1

Pero la exhibición no terminó ahí. En el tercer encuentro de la fase de grupos, Alemania enfrentó a Perú y nuevamente Müller marcó tres goles. Con otro hat trick consecutivo, el alemán alcanzó cifras impresionantes antes siquiera de llegar a la ronda eliminatoria. Su nombre ya dominaba las portadas internacionales.

En los Cuartos de Final apareció otra vez en un duelo histórico contra Inglaterra. Müller anotó el gol decisivo en el tiempo extra para sellar la victoria alemana por 3-2. Aquel tanto no solo acercó a su selección a la Final, sino que elevó aún más la leyenda del atacante, quien parecía destinado a marcar en cada partido importante del torneo.

Müller ante Perú en México 70 l X:AntonioUbilla1

Las semifinales ofrecieron uno de los encuentros más recordados de todos los tiempos: Alemania contra Italia en el llamado “Partido del Siglo”. En un enfrentamiento lleno de dramatismo y goles, Müller consiguió un doblete para llegar a 10 anotaciones en el campeonato.

¿Quiénes han estado cerca del doble dígito?

Desde entonces, ningún futbolista ha logrado igualar o superar la barrera de los 10 goles en una sola Copa del Mundo. El brasileño Ronaldo Nazário estuvo cerca en  Corea/Japón 2002 al conquistar ocho anotaciones y liderar a Brasil hacia el título.

Gerd Müller en México 70 X:AntonioUbilla1

Recientemente, el francés Kylian Mbappé rozó también esa histórica marca en Qatar 2022 con ocho goles, incluidos tres en la Final ante Argentina. Sin embargo, ni siquiera la explosividad y el talento del delantero francés lograron alcanzar la cifra legendaria de Gerd Müller, cuyo récord permanece intacto desde México 1970 como una de las hazañas más difíciles de repetir en la historia del futbol mundial.

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