¿Más grande que Ramos y Keylor? Rafa Márquez sí ganó la Champions League y la Liga MX

La Final del Clausura 2026 sigue dejando historias alrededor del futbol mexicano y una de ellas involucra a Keylor Navas. El histórico portero costarricense perdió la oportunidad de conquistar la Liga MX con Pumas y se unió a la lista de figuras internacionales que lograron levantar la Champions League, pero nunca pudieron coronarse en el futbol mexicano.

A lo largo de los años, varios jugadores de talla mundial llegaron a la Liga MX con el objetivo de aumentar su legado. Sin embargo, ganar el torneo mexicano no siempre resulta sencillo, incluso para futbolistas que ya tocaron la gloria en Europa con el máximo trofeo de clubes.

Keylor Navas, portero de Pumas | IMAGO7

Rafa Márquez, el mexicano que conquistó Europa y México

Dentro de esa selecta conversación aparece Rafael Márquez, considerado uno de los mejores futbolistas mexicanos de todos los tiempos. El exdefensor logró conquistar dos veces la Champions League con el Barcelona, formando parte de una generación histórica del conjunto blaugrana.

Además de sus éxitos en Europa, Rafa Márquez también consiguió levantar el título de la Liga MX con León, demostrando que pudo triunfar tanto en el futbol europeo como en el balompié nacional. Su carrera lo coloca en un grupo muy reducido de jugadores que lograron conquistar ambos escenarios.

Figuras como Sergio Ramos, Ronaldinho, James Rodríguez, Pep Guardiola e incluso el propio Keylor Navas lograron ganar la Orejona, pero ninguno pudo sumar un campeonato de Liga MX durante su paso por el futbol mexicano.

Rafael Márquez, con León | IMAGO7

Jonathan dos Santos también presume ambos títulos

Otro futbolista mexicano que puede presumir la Champions League y la Liga MX es Jonathan dos Santos. El actual jugador del América formó parte del Barcelona que conquistó Europa, aunque con menos protagonismo que Rafael Márquez dentro del conjunto catalán.

Posteriormente, Jonathan logró coronarse en el futbol mexicano y sumó así ambos títulos a su palmarés. Aunque muchas veces pasa desapercibido en este tipo de debates, el mediocampista también pertenece a ese exclusivo grupo de campeones en Europa y México.