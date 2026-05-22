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Futbol

Pumas, a punto de cometer un 'error histórico' con Keylor Navas; recalaron a tiempo y están a un paso del título

Keylor Navas saliendo de Ciudad Universitaria | MEXSPORT
Keylor Navas saliendo de Ciudad Universitaria | MEXSPORT
René Tovar
René Tovar 09:46 - 22 mayo 2026
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El cuadro universitario estuvo instancias de inclinarse por su cantera antes de acudir a los servicios del campeón de Champions

La historia pudo ser diferente, pero no fue así. Keylor Navas se ha convertido con sus actuaciones en un auténtico bastión en la portería de los Pumas. La víspera tuvo al menos tres atajadas que cambiaron el camino de la Final de Ida en el Estadio de la Ciudad de los Deportes.

Efraín Juárez llamó a Keylor Navas el mejor portero del continente | MEXSPORT
Efraín Juárez llamó a Keylor Navas el mejor portero del continente | MEXSPORT

Efraín Juárez no dudó en elogiar a Navas. "Es el mejor de la historia", destacó hinchado de orgullo. Lo había salvado de una derrota inminente frente a Cruz Azul, que se fue encima desde los primeros minutos.

Sin embargo, la historia de Navas en Pumas no ha sido del todo rosa. El guardameta fue renovado con el equipo en medio del escepticismo de Antonio Sancho, quien buscaba que la portería universitaria fuera refrescada porque considera —o consideraba— que era necesario darle oportunidad a jóvenes promesas como el portero Pablo Lara, de quien se afirma será el portero del futuro con los universitarios.

Keylor Navas con la directiva en la presentación oficial de su nuevo contrato | X: @PumasMX

El portero costarricense tuvo un costo de 1.6 millones de dólares para los Pumas. Llegó libre del Newell's Old Boys de Argentina en medio también de una telenovela, al llegar precedido de una renuncia con los argentinos donde su afición terminó odiándolo.

Navas desde un principio apostó por su llegada al Club Universidad. Su deseo por vestir los colores auriazules siempre estuvo intacto. Pumas elaboró un contrato, pero tuvo un error: verbalmente habían quedado en sentarse a renovar el convenio, más no en el documento escrito. Eso complicó mucho la situación porque había ideas divididas: Sancho con su deseo de cambiar de aires y Efraín Juárez con la intención de mantener a un portero que sabía que haría historia.

El arquero internacional Keylor Navas | RÉCORD
El arquero internacional Keylor Navas | RÉCORD

Asegura gente al interior del equipo que la propuesta de Sancho de dar oportunidad a los jóvenes no era mala, pero tampoco se desestimó al técnico Efraín Juárez, que sabía el valor de Keylor Navas como ícono en la portería universitaria.

Keylor Navas finalmente renovó oficialmente su contrato con los Pumas de la UNAM el viernes 20 de marzo de 2026; es decir, tres meses después del acuerdo de charlar para ver si se mantenía en el equipo.

La directiva universitaria, encabezada por Raúl González, y el guardameta costarricense firmaron una extensión por un año más, lo que asegura su permanencia en el club hasta el 2027.

Keylor Navas salvando un disparo en la Final de Ida | MEXSPORT
Keylor Navas salvando un disparo en la Final de Ida | MEXSPORT

En su momento, el portero destacó que la negociación fue muy rápida (apenas tres charlas) debido al buen entendimiento con la directiva, el gran ambiente en el grupo y su excelente relación con el cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez.

Hoy Keylor Navas se ha convertido en el caudillo de una revolución en Pumas que está en la antesala de la gloria. La primera batalla ya la libró y salió avante, pero este domingo será la guerra por el título. ¿El mejor portero de la historia? Júzguelo usted, al menos para Pumas SÍ lo es.

Keylor navas con nuevo jersey de Pumas I PUMAS
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