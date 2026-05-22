‘No sabemos valorar, la envidia predomina’: Chicharito explota contra la afición mexicana

La Copa del Mundo 2026 es una de las que más expectativas ha levantado en los últimos años, pues no solo su atractivo nuevo formato y su estrellas participantes han hablado por sí solos, sino que también todo el medio futbolístico se ha pronunciado al respecto, incluyendo al ex jugador de Liga MX, Javier 'Chicharito' Hernández.

¿Chicharito se retira? Javier Hernández y el panorama de su futuro tras salida de Chivas | IMAGO7

¿Qué dijo Chicharito?

El máximo goleador de la Selección Mexicana se ha destacado en los últimos meses por ser una de las voces más frecuentes dentro del mundo del futbol, dejando declaraciones y comentarios polémicos para más de uno. En esta ocasión, sus nuevas declaraciones sobre el Mundial no fueron la excepción.

A través de una entrevista al medio FOX, Hernández habló sobre las expectativas y deseos de la afición de la Selección Mexicana, la cual tiende a cambiar repentinamente y que está guiada por las emociones y no por los pensamientos.

'Haremos pesar la localía': Javier Hernández | MEXSPORT

Es una cultura muy emocional, nos guiamos mucho más por los sentimientos que por los pensamientos, entonces siempre si tú deseas que a tu Selección le vaya bien, no te importa que tus emociones lleguen y te digan que México está a la par de Inglaterra o Brasil, cuando la realidad es que no”, declaró Javier.

Chicharito también enfático en las declaraciones de los futbolistas, como el caso de Gil Mora al decir que ve la Copa del Mundo como algo posible, pues según el veterano eso hace que la gente te critique, pero después te piden que ganes un torneo así de complicado.

Al decir eso, te critican, pero luego te exigen que ganes la Copa del Mundo, entonces no se entiende, porque te están diciendo que estás tonto y no puedes hablar, pero luego en el día a día te exigen para que la ganes", añadió.

Javier Hernández rompió el silencio en una entrevista para Fox Sports | MEXSPORT

Finalmente, Javier Hernández mencionó que la afición más allá de valorar que al equipo mexicano o desear que le vaya bien, lo único que hace es celebrar cuando las cosa buenas suceden.

Más allá de si llegamos al quinto partido, Semifinal, Final o quedemos Campeones del Mundo, más allá de todo eso, es un tema cultural, que no sabemos valorar lo bueno, celebrar cuando alguien le va bien, siempre la envidia predomina ahí y esperemos que eso poco a poco vaya cambiando y mejorando”, concluyó.

Javier Hernández porta una nariz azul de payaso

¿Cuándo inicia la Copa del Mundo 2026?

El torneo del verano que traerá a 48 naciones en busca del máximo galardón del balompié comenzará el próximo jueves 11 de junio, cuando uno de los tres anfitriones, México, reciba en el Estadio Banorte (antes Azteca) a la Selección de Sudáfrica, en el duelo inaugural del torneo.