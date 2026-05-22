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Futbol

‘Un caso excepcional’: Javier Aguirre confesó que aún contempla a Marcel Ruiz para el Mundial

Javier Aguirre y Marcel Ruíz | MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 07:45 - 22 mayo 2026
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El técnico de la Selección Mexicana aseguró que siguen de cerca la evolución del mediocampista del Toluca

A menos de un mes de que arranque la Copa del Mundo 2026 la Selección Mexicana aún mantiene la tensión en relación a la lista final de los futbolistas que representarán a la nación anfitriona. Uno de los casos en particular es el del mediocampista, Marcel Ruiz, quien aún podría colarse de ‘último’ minuto.

Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Marcel un caso excepcional para el Vasco

Durante la conferencia de prensa previo al primer amistoso de México antes de la justa del verano, Javier Aguirre fue cuestionado sobre su lista definitiva, el Vasco confesó que aún hay opciones para muchos futbolistas de colarse al Mundial, pero enfatizó específicamente en el caso de Marcel Ruíz, jugador del Toluca.

Hablé con Marcel, mandamos una delegación a Toluca, hace tiempo, antes de la convocatoria para evaluarlo, junto con la gente de Toluca, me dieron un diagnóstico y bueno, me costó mucho prescindir de él”, declaró Aguirre.
Marcel Ruiz, jugador de Toluca | IMAGO7

 Además de confesar que se mantiene al pendiente del jugador, Aguirre reconoció que no se puede descartar a ningún jugador, incluyendo a los finalistas del Clausura 2026 de la Liga MX que han mantenido un buen nivel y que no fueron considerados en primera instancia.

Sigue jugando, diría contra todo pronóstico médico, es un caso excepcional, bueno, lo está haciendo bien, es un gran muchacho, insisto, hablé con él, merecía una llamada de mi parte, está jugando, no puedo descartar a nadie”, añadió
Marcel Ruiz, lesionado en el duelo ante San Diego FC l IMAGO7

¿Marcel Ruiz al Mundial?

El jugador de los Diablos sufrió una lesión en la rodilla derecha a inicios de marzo de 2026 en las eliminatorias de la Liga de campeones de la CONCACAF, haciendo que un primer reporte médico lo descartara de la Copa del Mundo y del resto de la temporada.

Semana después, el cuerpo médico de Toluca aseguró que el futbolista aún podría jugar, siempre y cuando se interviniera tras el Mundial, por lo que Marcel volvió al cierre del torneo con los Diablos y reavivó la esperanza de ser parte de México en el torneo más importante del balompié.

Marcel Ruiz con Selección Mexicana | MEXSPORT
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