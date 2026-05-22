Guardiola dejará Manchester City al final de temporada tras casi 10 años llenos de títulos

Pep Guardiola confirmó lo que los aficionados del Manchester City temían. El entrenador más exitoso del club se marcha, poniendo fin a una etapa de 10 años repleta de títulos en la que consolidó al club como una de las grandes potencias de Europa, al tiempo que cambió el rostro del futbol inglés.

Guardiola, que tenía un año más de contrato con el City, dirigirá su último partido contra el Aston Villa en la Premier League el domingo.

Pep Guardiola celebrando l AP

“No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en el fondo sé que es mi momento”, dijo Guardiola. “Nada es eterno, si lo fuera, estaría aquí. Eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”.

El City dijo que Guardiola asumirá el cargo de embajador global.

Enzo Maresca —exentrenador del Chelsea que fue asistente de Guardiola en el City— es el favorito para asumir la desalentadora tarea de ocupar el hueco que deja el técnico español tras una década de dominio sin precedentes.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City | AP

Desde que llegó al City en el verano de 2016, Guardiola llevó al equipo respaldado por Abu Dabi a seis títulos de la Liga Premier y a la Champions League por primera vez en 2023.