Palmer, Foden y Alexander-Arnold se quedan sin Mundial: Inglaterra anuncia polémica convocatoria
Los Three Lions dieron a conocer este viernes la lista definitiva de los futbolistas que representarán a su nación en la Copa del Mundo 2026. Tras revelarse la convocatoria oficial, el debate se encendió de inmediato debido a varias decisiones técnicas que causaron sorpresa entre la afición y los analistas.
Al revisar el listado, llamó la atención la ausencia de figuras de peso que habían sido piezas clave en los últimos años, tales como Phil Foden, Cole Palmer, Luke Shaw y Trent Alexander-Arnold. Otro de los grandes ausentes es Harry Maguire, quien ya expresó públicamente su inconformidad por quedar fuera de la máxima fiesta del futbol.
En contraste, el cuerpo técnico de la Selección Inglesa optó por una combinación de experiencia y sangre nueva. Entre los elegidos destacan nombres consolidados en este proceso como Jude Bellingham, Marcus Rashford y Jordan Henderson.
Asimismo, el gran momento en sus respectivos clubes rindió frutos para futbolistas como Ivan Toney, Nico O'Reilly, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers y Ezri Konsa, quienes ganaron un lugar en la plantilla mundialista.
El anuncio oficial se publicó en los canales digitales de la selección mediante un video promocional ambientado con el icónico tema "Come Together" de la legendaria banda británica The Beatles, un guiño cultural que rápidamente se volvió viral.
Come Together. pic.twitter.com/BAsCH4YCjx— England (@England) May 22, 2026
Selección completa
Porteros
Jordan Pickford
James Trafford
Dean Henderson
Defensores
Dan Burn
Marc Guéhi
Reece James
Ezri Konsa
Valentino Livramento
Nico O'Reilly
Jarell Quansah
Djed Spence
John Stones
Mediocampistas
Elliot Anderson
Jude Bellingham
Eberechi Eze
Jordan Henderson
Kobbie Mainoo
Declan Rice
Morgan Rogers
Delanteros
Bukayo Saka
Marcus Rashford
Noni Madueke
Anthony Gordon
Ollie Watkins
Ivan Toney
Harry Kane
Calendario Inglaterra Grupo L
Inglaterra vs Croacia 17 de junio 14:00 hrs
Inglaterra vs Ghana 23 de Junio 14:00 hrs
Panamá vs Inglaterra 27 de junio 15:00 hrs
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