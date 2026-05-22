Palmer, Foden y Alexander-Arnold se quedan sin Mundial: Inglaterra anuncia polémica convocatoria

Los Three Lions dieron a conocer este viernes la lista definitiva de los futbolistas que representarán a su nación en la Copa del Mundo 2026. Tras revelarse la convocatoria oficial, el debate se encendió de inmediato debido a varias decisiones técnicas que causaron sorpresa entre la afición y los analistas.

Harry Maguire en festejo con Inglaterra l AP

Al revisar el listado, llamó la atención la ausencia de figuras de peso que habían sido piezas clave en los últimos años, tales como Phil Foden, Cole Palmer, Luke Shaw y Trent Alexander-Arnold. Otro de los grandes ausentes es Harry Maguire, quien ya expresó públicamente su inconformidad por quedar fuera de la máxima fiesta del futbol.

En contraste, el cuerpo técnico de la Selección Inglesa optó por una combinación de experiencia y sangre nueva. Entre los elegidos destacan nombres consolidados en este proceso como Jude Bellingham, Marcus Rashford y Jordan Henderson.

Marcus Rashford celebra un gol l AP

Asimismo, el gran momento en sus respectivos clubes rindió frutos para futbolistas como Ivan Toney, Nico O'Reilly, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers y Ezri Konsa, quienes ganaron un lugar en la plantilla mundialista.

El anuncio oficial se publicó en los canales digitales de la selección mediante un video promocional ambientado con el icónico tema "Come Together" de la legendaria banda británica The Beatles, un guiño cultural que rápidamente se volvió viral.

Selección completa

Porteros Jordan Pickford

James Trafford

Dean Henderson Defensores

Dan Burn

Marc Guéhi

Reece James

Ezri Konsa

Valentino Livramento

Nico O'Reilly

Jarell Quansah

Djed Spence

John Stones Mediocampistas

Elliot Anderson

Jude Bellingham

Eberechi Eze

Jordan Henderson

Kobbie Mainoo

Declan Rice

Morgan Rogers Delanteros

Bukayo Saka

Marcus Rashford

Noni Madueke

Anthony Gordon

Ollie Watkins

Ivan Toney

Harry Kane

Calendario Inglaterra Grupo L