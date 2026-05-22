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Futbol

Palmer, Foden y Alexander-Arnold se quedan sin Mundial: Inglaterra anuncia polémica convocatoria

Selección de Inglaterra previo a un partido l AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 08:12 - 22 mayo 2026
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La Selección Inglesa presentó su lista oficial desatando debate por grandes ausencias

Los Three Lions dieron a conocer este viernes la lista definitiva de los futbolistas que representarán a su nación en la Copa del Mundo 2026. Tras revelarse la convocatoria oficial, el debate se encendió de inmediato debido a varias decisiones técnicas que causaron sorpresa entre la afición y los analistas.

Harry Maguire en festejo con Inglaterra l AP

Al revisar el listado, llamó la atención la ausencia de figuras de peso que habían sido piezas clave en los últimos años, tales como Phil Foden, Cole Palmer, Luke Shaw y Trent Alexander-Arnold. Otro de los grandes ausentes es Harry Maguire, quien ya expresó públicamente su inconformidad por quedar fuera de la máxima fiesta del futbol.

En contraste, el cuerpo técnico de la Selección Inglesa optó por una combinación de experiencia y sangre nueva. Entre los elegidos destacan nombres consolidados en este proceso como Jude Bellingham, Marcus Rashford y Jordan Henderson.

Marcus Rashford celebra un gol l AP

Asimismo, el gran momento en sus respectivos clubes rindió frutos para futbolistas como Ivan Toney, Nico O'Reilly, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers y Ezri Konsa, quienes ganaron un lugar en la plantilla mundialista.

El anuncio oficial se publicó en los canales digitales de la selección mediante un video promocional ambientado con el icónico tema "Come Together" de la legendaria banda británica The Beatles, un guiño cultural que rápidamente se volvió viral.

Selección completa

Porteros

  • Jordan Pickford

  • James Trafford

  • Dean Henderson

    Defensores

  • Dan Burn

  • Marc Guéhi

  • Reece James

  • Ezri Konsa

  • Valentino Livramento

  • Nico O'Reilly

  • Jarell Quansah

  • Djed Spence

  • John Stones

    Mediocampistas

  • Elliot Anderson

  • Jude Bellingham

  • Eberechi Eze

  • Jordan Henderson

  • Kobbie Mainoo

  • Declan Rice

  • Morgan Rogers

    Delanteros

  • Bukayo Saka

  • Marcus Rashford

  • Noni Madueke

  • Anthony Gordon

  • Ollie Watkins

  • Ivan Toney

  • Harry Kane

Calendario Inglaterra Grupo L

  • Inglaterra vs Croacia 17 de junio 14:00 hrs

  • Inglaterra vs Ghana 23 de Junio 14:00 hrs

  • Panamá vs Inglaterra 27 de junio 15:00 hrs

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