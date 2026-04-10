Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Inglaterra disputará amistosos de preparación al Mundial en Florida ante Nueva Zelanda y Costa Rica

Selección de Inglaterra previo a un partido l AP
Associated Press (AP) 07:27 - 10 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los ingleses visitarán La Florida en junio, apenas unos días antes de que inicie la Copa del Mundo 2026

La Selección de Inglaterra disputará amistosos de preparación al Mundial en Florida ante Nueva Zelanda y Costa Rica.

El equipo de Thomas Tuchel se enfrentará a Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa, el 6 de junio, y a Costa Rica en el Inter&Co Stadium de Orlando, el 10 de junio.

Thomas Tuchel durante un partid l AP

Campamento de la Selección de Inglaterra

Inglaterra se instalará en el sur de Florida para su preparación para el Mundial, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, durante junio y julio.

Su campamento base estará en Kansas City, Missouri, durante todo el torneo.

¿En qué grupo clasificó Inglaterra?

Inglaterra quedó en el Grupo L junto con Croacia, Ghana y Panamá. Sus partidos serán en Dallas, Boston y Nueva York/Nueva Jersey.

Raymond James Stadium Foto Panorámica l AP

¿ A quién pertenece el Raymond James Stadium?

El Raymond James Stadium fue sede del Super Bowl LV en 2021 y es el estadio de los Buccaneers de Tampa Bay de la NFL.

Lo Último
08:32 Miguel Herrera regresa a dirigir al ‘Tri’
08:17 Hugo Sánchez reveló el consejo que le dijo a la Hormiga González previo al duelo contra Pumas, mismo en el que marco doblete
08:08 Italia nombra a Silvio Baldini, entrenador de la sub-21, como DT interino para el equipo mayor
08:00 Primer Simulacro Nacional 2026: fecha, hora y magnitud del sismo en México
07:56 ‘Se nos juzga demasiado’: César Arturo Ramos sobre el arbitraje en México
07:33 Willer Ditta 'amenaza' al América previo al Clásico Joven: "Nos los vamos a comer en la cancha"
07:27 Inglaterra disputará amistosos de preparación al Mundial en Florida ante Nueva Zelanda y Costa Rica
07:24 ¿Comprarás dólares este viernes 10 de abril? Cierra bien la semana el peso mexicano
07:00 El Reporte Ponce: Chivas es hoy la mejor cantera de Liga MX, lejos
02:23 ¿Qué récord persigue el Toluca en Liga MX? Esto revelan los datos históricos