La Selección de Inglaterra disputará amistosos de preparación al Mundial en Florida ante Nueva Zelanda y Costa Rica.

El equipo de Thomas Tuchel se enfrentará a Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa, el 6 de junio, y a Costa Rica en el Inter&Co Stadium de Orlando, el 10 de junio.

Thomas Tuchel durante un partid l AP

Campamento de la Selección de Inglaterra

Inglaterra se instalará en el sur de Florida para su preparación para el Mundial, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, durante junio y julio.

Su campamento base estará en Kansas City, Missouri, durante todo el torneo.

¿En qué grupo clasificó Inglaterra?

Inglaterra quedó en el Grupo L junto con Croacia, Ghana y Panamá. Sus partidos serán en Dallas, Boston y Nueva York/Nueva Jersey.

Raymond James Stadium Foto Panorámica l AP

¿ A quién pertenece el Raymond James Stadium?