Inglaterra disputará amistosos de preparación al Mundial en Florida ante Nueva Zelanda y Costa Rica
La Selección de Inglaterra disputará amistosos de preparación al Mundial en Florida ante Nueva Zelanda y Costa Rica.
El equipo de Thomas Tuchel se enfrentará a Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa, el 6 de junio, y a Costa Rica en el Inter&Co Stadium de Orlando, el 10 de junio.
Campamento de la Selección de Inglaterra
Inglaterra se instalará en el sur de Florida para su preparación para el Mundial, que será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, durante junio y julio.
Su campamento base estará en Kansas City, Missouri, durante todo el torneo.
¿En qué grupo clasificó Inglaterra?
Inglaterra quedó en el Grupo L junto con Croacia, Ghana y Panamá. Sus partidos serán en Dallas, Boston y Nueva York/Nueva Jersey.
¿ A quién pertenece el Raymond James Stadium?
El Raymond James Stadium fue sede del Super Bowl LV en 2021 y es el estadio de los Buccaneers de Tampa Bay de la NFL.
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