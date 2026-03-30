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Futbol

Thomas Tuchel defiende a los futbolistas que abandonaron la convocatoria con Inglaterra

Thomas Tuchel en un entrenamiento con Inglaterra l AP
Jorge Armando Hernández 14:33 - 30 marzo 2026
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El técnico alemán mencionó no estar enojado con los futbolistas que no quisieron ir a los amistosos

La Selección de Inglaterra no vive un buen momento a menos de tres meses de arrancar la Copa del Mundo 2026. El combinado inglés ha tenido bajas importantes para los amistosos de FIFA.

Ocho jugadores se bajaron del barco inglés y no estuvieron en el empate ante Uruguay y tampoco contará con ellos para el duelo ante Japón en Wembley.

Thomas Tuchel en conferencia de prensa l AP

Algunos nombres que figuran en las bajas del equipo son Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori y Dominic Calvert-Lewin, quienes se resintieron de problemas musculares.

John Stones regresó al Manchester City tras resentirse de una lesión antes de comenzar el partido ante Uruguay.  Adam Wharton y Noni Madueke tuvieron molestias en el desarrollo del encuentro ante los charrúas.

El entrenador de los ingleses, el alemán Thomas Tuchel, mencionó que no está molesto con los jugadores que se ausentaron en la convocatoria y asegura que es debido a la carga de partidos.

Thomas Tuchel reconoce el mal momento de Inglaterra
Thomas Tuchel en un entrenamiento con Inglaterra l AP

Tuchel salió a dar la cara por las críticas al equipo y a los futbolistas que salieron de la concentración. Defendió las razones de cada uno y reconoció la situación actual del conjunto inglés, el cual no es el mejor.

Decepcionado, pero no con los jugadores, sino por el hecho de que queremos que todos estén de buen ánimo y ​con buena ​salud. Es la realidad ​del final de la temporada y ‌de finales de marzo, la realidad de tener jugadores en partidos europeos y en más de una competición, con todas las copas en marcha
Thomas Tuchel en conferencia de prensa l AP
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