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Futbol

Inglaterra empata con Uruguay, pero la lesión de Phil Foden enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026

Inglaterra y Uruguay en amistoso previo de Fecha FIFA | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:25 - 27 marzo 2026
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El gol de Ben White no fue suficiente y Federico Valverde rescata a Uruguay en el cierre

Inglaterra y Uruguay firmaron un empate 1-1 en un amistoso internacional disputado en Wembley, en un duelo que dejó sensaciones encontradas para ambos equipos rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El conjunto inglés parecía tener el partido bajo control tras adelantarse en el marcador en la recta final; sin embargo, los charrúas reaccionaron en los últimos minutos para igualar el encuentro y evitar la derrota.

Inglaterra toma ventaja con Ben White, pero no logra sostenerla

El partido se mantuvo cerrado durante gran parte del tiempo, con Inglaterra dominando la posesión y Uruguay apostando por el orden defensivo.

Fue hasta el minuto 81 cuando el marcador se abrió. Ben White aprovechó un tiro de esquina para definir dentro del área y poner el 1-0 a favor de los locales, desatando la euforia en Wembley.

Inglaterra y Uruguay en amistoso previo de Fecha FIFA | AP

Cuando parecía que Inglaterra se quedaba con la victoria, Uruguay encontró su oportunidad en el tiempo de compensación. Tras una jugada revisada por el VAR, el árbitro señaló penal, y Federico Valverde no falló desde los once pasos para decretar el 1-1 definitivo.

Federico Valverde anotándole a Inglaterra | AP

Phil Foden preocupa tras dura entrada de Ronald Araújo

El momento más preocupante del partido llegó en la segunda mitad, cuando Phil Foden recibió una fuerte entrada por parte de Ronald Araujo.

La acción provocó la inmediata reacción del banquillo inglés, mientras el delantero tuvo que abandonar el terreno de juego con visibles molestias.

Hasta el momento, Inglaterra no ha emitido un parte médico oficial, pero la preocupación es evidente, ya que Foden podría unirse a la lista de jugadores en duda rumbo al Mundial de 2026.

Inglaterra y Uruguay en amistoso previo de Fecha FIFA | AP

Inglaterra deja dudas rumbo al Mundial, Uruguay rescata sensaciones positivas

Más allá del empate, el encuentro dejó conclusiones importantes para ambos equipos.

Inglaterra volvió a mostrar dominio en el juego, pero también evidenció dificultades para cerrar los partidos, una situación que ha sido constante en sus recientes presentaciones, tanto en amistosos como en torneos oficiales.

Por su parte, Uruguay demostró carácter al mantenerse en el partido y encontrar el empate en el momento clave, consolidando una actuación sólida en lo defensivo y abriendo paso a lo largo del encuentro a su gran juego colectivo. 

Inglaterra y Uruguay en amistoso previo de Fecha FIFA | AP
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