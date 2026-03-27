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Futbol

Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles'

Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles' | AP
Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países 'hostiles' | AP
Associated Press (AP) 23:57 - 26 marzo 2026
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La participación de Irán en la Copa del Mundo vuelve a estar en duda

Irán ha prohibido a sus equipos deportivos viajar a países que considera “hostiles”, informó la televisión estatal de ese país el jueves, antes del partido de fútbol programado del club Tractor en Arabia Saudí.

La prohibición anunciada por el Ministerio de Deportes en Teherán no mencionó la Copa del Mundo, que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Trofeo del Mundial | IMAGO7

El comunicado del ministerio destacó el partido de Tractor contra Shabab Al Ahli de Dubái, que estaba previsto para disputarse en Arabia Saudí. Se trata de un partido de repechaje en la Liga de Campeones Élite de la Confederación Asiática de Futbol.

“El ingreso de selecciones nacionales y clubes en países que se consideran hostiles y que no pueden garantizar la seguridad de los deportistas iraníes y de los miembros de los equipos queda prohibido hasta nuevo aviso”, indicó la dependencia.
Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT

La guerra de Irán ha afectado a la región, y casi todos los países de Oriente Medio han sufrido daños por impactos de misiles, ataques con drones o metralla.

El partido de repechaje de Tractor en Arabia Saudí fue el resultado del sorteo realizado por la Confederación Asiática de Futbol el miércoles para determinar los emparejamientos de Cuartos de Final, un día después de anunciar que los playoffs de la zona occidental, que se habían pospuesto por la guerra en Oriente Medio, fueron reprogramados para el 13 y 14 de abril en Yeda.

También está previsto que la ciudad saudí acoja los cuartos de final, las Semifinales y la Final del torneo del 16 al 25 de abril. Los organizadores fijan las fechas y esperan que haya paz en la región.

El atleta fue arrestado por protestas en Irán | AP

El ministerio iraní añadió que la federación de futbol y los clubes “serán responsables de notificar este asunto a la Confederación Asiática de Futbol para reubicar los partidos”.

El embajador iraní en México ha señalado que el país estaba negociando con la FIFA para trasladar al país latinoamericano los tres partidos de Irán en la Fase de Grupos, en lugar de disputarlos en Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense Donald Trump desalentó al equipo de asistir al torneo de 48 selecciones, citando preocupaciones de seguridad.

Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enfrió aún más la semana pasada los intentos de Irán de mover sus partidos del Mundial, al manifestar que el organismo rector del futbol mundial quiere que el torneo “se lleve a cabo según lo programado”.

Funcionarios del gobierno iraní y del futbol han negado que quieran boicotear la Copa del Mundo. Sin embargo, señalan que no es posible que la selección nacional viaje a Estados Unidos debido a los ataques militares lanzados por ese país e Israel contra Irán desde el 28 de febrero.

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