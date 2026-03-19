Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Embajador de Irán en México critica a FIFA: "sin Irán no será un Mundial de amor y paz"

Irán es uno de los equipos clasificados a la Copa del Mundo | AP
Emiliano Arias Pacheco 07:31 - 19 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Abolfazl Pasandideh comentó en entrevista con UNO TV las preocupaciones del país sobre la justa veraniega

Irán ha estado en el centro del mundo por los conflictos bélicos que lo envuelven, pero también por sus recientes controversias con respecto a la Copa del Mundo 2026. En ese contexto, Abolfazl Pasandideh, embajador del país asiático en México, comentó sus preocupaciones con respecto a la justa veraniega.

En entrevista con UNO TV, el diplomático solicitó formalmente a la FIFA trasladar los partidos de Irán a nuestro país, todo por no considerar seguro la estadía de los ciudadanos iraníes en Estados Unidos. Pasandideh comentó que "el Mundial sin Irán no va a ser un Mundial de amistad y paz".

Además, Abolfazl agregó que uno de los principios básicos establecidos por el organismo rector del futbol en el orbe es garantizar la seguridad a todos los equipos participantes en cualquier justa, al igual que a sus aficionados. En ese sentido, el diplomático aseguró que la FIFA debe considerar la petición de Irán de jugar sus encuentros del Mundial en México.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

Las negociaciones con Claudia Sheinbaum 

De igual forma, Abolfazl Pasandideh destacó la participación de Claudia Sheinbaum para que Irán pueda jugar sus partidos del Mundial en México. El embajador comentó que desde que se dio a conocer la noticia, el gobierno mexicano estrechó lazos con el iraní en busca de soluciones.

"Se está viendo con la FIFA. Si es factible, se podría realizar aquí en México. Vamos a esperar qué establece la FIFA", comentó la presidenta de México en una pasada mañanera sobre el tema.
Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT

¿Qué dijo Abolfazl Pasandideh sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán?

En su intervención, el embajador de Irán en México también tomó la palabra para abordar el tema sobre el conflicto geopolítico entre su país y Estados Unidos. Abolfazl Pasandideh dejó en claro que "odiamos la guerra (Irán), porque desafortunadamente gente inocente pierde la vida".

Para finalizar, Abolfazl Pasandideh agregó que el desarrollo de la decisión de Irán dependerá en gran medida del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Reiteró que el gobierno iraní está dispuesto a aceptar soluciones pacíficas, siempre y cuando reconozcan las responsabilidades de las partes involucradas. 

Afición de Irán durante la Copa Asiática Femenina en Australia | AP
Afición de Irán durante la Copa Asiática Femenina en Australia| AP
Últimos videos
Lo Último
10:35 ¡Amor por los michis! Abuelita salva a 40 gatitos tras ataque en Líbano
10:28 “Todo salió bien en la cirugía”: Noa Lang tranquiliza tras fuerte lesión sufrida en el juego de Champions League ante el Liverpool
10:13 VIDEO: Tren Ligero CDMX suspende servicio tras choque de tráiler en Tlalpan
10:04 Polémica en Francia: Kylian Mbappé es convocado tras cinco partidos sin actividad
09:46 ¡No es broma! Argentina atacaría a Irán si Estados Unidos le pide ayuda
09:35 ¿Se afianza rumbo al Mundial 2026? Marcelo Flores recibe su primera convocatoria con Canadá
09:19 ¡Siguen los conflictos! Presidente de CAF defiende la decisión de quitarle a Senegal la Copa Africana de Naciones
09:13 ¿Arrepentido? Martín Anselmi quiere aclarar su salida con Cruz Azul
08:55 ¿Quién es el sucesor de ‘El Mecho’? Y no es un mexicano quien liderará al CJNG
08:49 ¡Hay tiro! Bofo Bautista y Jagger Martínez se enfrascan en partido de leyendas
Tendencia
1
Futbol ¡El nuevo líder! Chivas golea a León y regresa a lo más alto de la clasificatoria
2
Futbol ¡Encienden la Concachampions! Toluca golea a San Diego y se mete en los Cuartos de Final
3
Futbol ¡Vuelan a Cuartos! América derrotó a Philadelphia con un sufrido 2-1 global
4
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
5
Contra Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”
6
Futbol ¡Messi no vendrá a México! Nashville, con gol de visitante, elimina a Inter Miami
Te recomendamos
¡Amor por los michis! Abuelita salva a 40 gatitos tras ataque en Líbano
Contra
19/03/2026
¡Amor por los michis! Abuelita salva a 40 gatitos tras ataque en Líbano
“Todo salió bien en la cirugía”: Noa Lang tranquiliza tras fuerte lesión sufrida en el juego de Champions League ante el Liverpool
Futbol
19/03/2026
“Todo salió bien en la cirugía”: Noa Lang tranquiliza tras fuerte lesión sufrida en el juego de Champions League ante el Liverpool
VIDEO: Tren Ligero CDMX suspende servicio tras choque de tráiler en Tlalpan
Contra
19/03/2026
VIDEO: Tren Ligero CDMX suspende servicio tras choque de tráiler en Tlalpan
Polémica en Francia: Kylian Mbappé es convocado tras cinco partidos sin actividad
Futbol
19/03/2026
Polémica en Francia: Kylian Mbappé es convocado tras cinco partidos sin actividad
¡No es broma! Argentina atacaría a Irán si Estados Unidos le pide ayuda
Contra
19/03/2026
¡No es broma! Argentina atacaría a Irán si Estados Unidos le pide ayuda
Marcelo Flores durante un partido de la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de Concacaf en 2022 | MEXSPORT
Futbol
19/03/2026
¿Se afianza rumbo al Mundial 2026? Marcelo Flores recibe su primera convocatoria con Canadá