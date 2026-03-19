Embajador de Irán en México critica a FIFA: "sin Irán no será un Mundial de amor y paz"

Irán ha estado en el centro del mundo por los conflictos bélicos que lo envuelven, pero también por sus recientes controversias con respecto a la Copa del Mundo 2026. En ese contexto, Abolfazl Pasandideh, embajador del país asiático en México, comentó sus preocupaciones con respecto a la justa veraniega.

En entrevista con UNO TV, el diplomático solicitó formalmente a la FIFA trasladar los partidos de Irán a nuestro país, todo por no considerar seguro la estadía de los ciudadanos iraníes en Estados Unidos. Pasandideh comentó que "el Mundial sin Irán no va a ser un Mundial de amistad y paz".

Además, Abolfazl agregó que uno de los principios básicos establecidos por el organismo rector del futbol en el orbe es garantizar la seguridad a todos los equipos participantes en cualquier justa, al igual que a sus aficionados. En ese sentido, el diplomático aseguró que la FIFA debe considerar la petición de Irán de jugar sus encuentros del Mundial en México.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

Las negociaciones con Claudia Sheinbaum

De igual forma, Abolfazl Pasandideh destacó la participación de Claudia Sheinbaum para que Irán pueda jugar sus partidos del Mundial en México. El embajador comentó que desde que se dio a conocer la noticia, el gobierno mexicano estrechó lazos con el iraní en busca de soluciones.

"Se está viendo con la FIFA. Si es factible, se podría realizar aquí en México. Vamos a esperar qué establece la FIFA", comentó la presidenta de México en una pasada mañanera sobre el tema.

Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT

¿Qué dijo Abolfazl Pasandideh sobre el conflicto entre Estados Unidos e Irán?

En su intervención, el embajador de Irán en México también tomó la palabra para abordar el tema sobre el conflicto geopolítico entre su país y Estados Unidos. Abolfazl Pasandideh dejó en claro que "odiamos la guerra (Irán), porque desafortunadamente gente inocente pierde la vida".

Para finalizar, Abolfazl Pasandideh agregó que el desarrollo de la decisión de Irán dependerá en gran medida del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Reiteró que el gobierno iraní está dispuesto a aceptar soluciones pacíficas, siempre y cuando reconozcan las responsabilidades de las partes involucradas.