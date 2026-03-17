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Futbol

Irán lanza una condición para jugar la Copa del Mundo; México sería la clave

Irán es uno de los equipos clasificados a la Copa del Mundo | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 21:19 - 16 marzo 2026
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El conflicto bélico entre países ha dejado a la deriva la participación de uno de los clasificados, pero el panorama ha tomado un nuevo rumbo

Irán ha sido invadido por Estados Unidos durante las últimas semanas, por lo que el país asiático ha dado serios avisos de al respecto de no participar en el certamen si no se toman las medidas necesarias para su protección.

Como parte de una actualización en el tema, los mismos iraníes han dado a conocer una idea con la que su participación no estaría en duda, misma que tendría a uno de los anfitriones como parte fundamental de la historia.

Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán en el Mundial 2022 | MEXSPORT

¿Cambio de sede?

La información inicial mencionaba que Irán saldría de las selecciones que están confirmadas para jugar el Mundial de 2026; sin embargo, el reporte más reciente viene desde los altos mandos del país, pues el presidente de la Federación Iraní de Futbol, Mehdi Taj, ha asegurado que si todo sigue de la manera en la que se ha planeado, los jugadores no viajarán, pero se podría asegurar dicho viaje si se cambia la sede.

Cuando Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no viajaremos a Estados Unidos. Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se celebren en México.

Hasta el momento, sin una decisión tomada por parte de ninguno de los lados de este conflicto, los partidos de Irán se jugarían en Inglewood, California (los primeros dos) y en Seattle el último de ellos ante la selección de Egipto; en caso de realizarse el cambio, las sedes mexicanas tendrían que recibir algún duelo de estos, con Nueva Zelanda, Bélgica y los mismos egipcios como rivales.

¿Ha existido algún cambio similar en la historia?

En torno a este posible cambio de sede para los partidos de los iraníes, se tienen que recordar los momentos en los cuales una situación de esta magnitud tuvo lugar, como en los años de 1942 y 1946, cuando debido a los conflictos causados por la Segunda Guerra Mundial obligaron a que estas ediciones se cancelaran, reanudando hasta 1950 cuando la situación ya era diferente.

No es necesariamente un conflicto que tenga que ver con guerra como tal, pero en 1982, el presidente Belisario Betancur de Colombia, negó a su país el poder ser sede de la Copa Mundial que se llevó a cabo en 1986, argumentando que su nación tenía otras prioridades económicas y sociales, pasando la estafeta a México, país que de igual manera tuvo algunos conflictos debido al terremoto de 1985.

Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT
Jugadores de la Selección de Irán previo a un partido | MEXSPORT

La decisión tendrá que ser tomada próximamente, pues el Repechaje Intercontinental se jugará pronto, específicamente a finales de marzo, por lo que las selecciones participantes estarán confirmadas y el camino de la Copa del Mundo estará más que definido.

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