Chivas quiere romper la sequía en el 'Volcán' y dar un golpe en la Liguilla

Este sábado, el Guadalajara afronta una prueba de carácter al visitar a Tigres en el Estadio Universitario, en el duelo de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026. El Rebaño llega con la misión clara: mostrar su mejor versión y respaldar en la cancha el buen torneo que construyó en fase regular, pero también con un objetivo pendiente que pesa en su historia reciente: volver a ganar en el ‘Volcán’.

Tigres vs Chivas | IMAGO7

Liguilla entre felinos y rojiblancos

Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, rojiblancos y felinos se han enfrentado en cuatro series de Liguilla, dos en Cuartos de Final y dos en Final, con un balance favorable para Chivas en eliminatorias, aunque con una deuda específica cuando se trata de imponerse en territorio regiomontano.

El primer capítulo se escribió en el Clausura 2007, cuando Guadalajara firmó una de sus actuaciones más sólidas como visitante al imponerse 1-3 en la ida de los Cuartos de Final, convirtiéndose en la primera y única victoria del equipo rojiblanco el ‘Volcán’ en fase final.

Chivas vs Tigres en la Final de 2023 l IMAGO7

Años después, en el Clausura 2011, ambos equipos volvieron a cruzarse en la misma instancia. Chivas avanzó tras un global de 4-2, y aunque logró sostener la ventaja en la vuelta con un empate 1-1 en el ‘Volcán’, ese resultado también reflejó la dificultad de ganar en esa cancha.

Finales entre ambos

El antecedente más recordado llegó en el Clausura 2017, cuando disputaron la Gran Final. En la ida, en territorio felino, el Rebaño logró adelantarse con goles de Alan Pulido y Rodolfo Pizarro, que parecían encaminar el triunfo, pero la figura de André-Pierre Gignac emergió con un doblete para sellar el 2-2 y mantener intacta la racha sin derrotas de Tigres en casa.

Más recientemente, en el Clausura 2023, ambos clubes volvieron a encontrarse en una Final. El partido de ida en el Estadio Universitario terminó 0-0, un resultado que prolongó la sequía rojiblanca sin victorias en Monterrey en instancias definitivas.

Gignac firmando su doblete en la Final de Ida en 2017 | Imago7