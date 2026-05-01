¡Surte a todas! Liberarán más boletos para BTS en CDMX: cuándo, hora y costos

La fiebre por BTS en México no se detiene y ahora miles de fans tendrán una nueva oportunidad para conseguir entradas, luego de que se anunciara la liberación de un número limitado de boletos para sus esperados conciertos en la Ciudad de México. Esta nueva venta forma parte de ajustes de producción y cancelaciones detectadas, lo que permitirá que algunos lugares adicionales salgan nuevamente al público.

La venta está programada para el sábado 2 de mayo a las 2:00 p.m. y se realizará exclusivamente en línea a través de Ticketmaster, bajo el esquema de “primero en llegar, primero en ser atendido”, por lo que la rapidez será clave para quienes buscan asegurar su lugar en uno de los shows más esperados del año.

Las entradas con para el 7, 9 y 10 de junio en el Estadio GNP Seguros / FB: @bangtan.official

Así será la nueva venta de boletos para BTS

De acuerdo con la información oficial, los boletos que se pondrán a la venta corresponden a espacios que originalmente estaban bloqueados por temas técnicos o que fueron liberados tras cancelaciones por incumplir los términos de compra. Por ello, el número de entradas disponibles será muy limitado y se espera que se agoten en cuestión de minutos.

Además, se recomendó a los fans ingresar con anticipación a la plataforma, ya que la sala de espera virtual abrirá aproximadamente 30 minutos antes de la venta, lo que permitirá formarse en la fila digital y aumentar las posibilidades de compra.

Es importante destacar que el límite de adquisición se mantiene en un máximo de cuatro boletos por persona por cada fecha, y que los precios serán los mismos que en la venta inicial, sin cambios en costos ni condiciones.

OCESA afirma que será una venta limitada para los seguidores de la banda K-Pop / FB: @bangtan.official

¿Qué es una liberación de producción?

Las liberaciones de producción ocurren cuando boletos inicialmente retenidos por temas de montaje, visibilidad o requerimientos técnicos se ponen a la venta una vez que se confirma la configuración final del escenario y se determina qué asientos adicionales pueden salir a la venta.

Este proceso es común en conciertos de gran escala, ya que permite ajustar la distribución del recinto conforme se define el montaje final del escenario, abriendo nuevas zonas o espacios que inicialmente no estaban disponibles para el público.

Este es el costo de los boletos por sección para los tres conciertos de BTS / Especial

Podrían liberar más boletos el día del evento

Aunque esta nueva venta representa una gran oportunidad para los fans, también se informó que existe la posibilidad de que se liberen más boletos el mismo día del evento, dependiendo de ajustes finales en la producción. Sin embargo, esta opción no está garantizada, por lo que se recomienda mantenerse atentos a los canales oficiales de OCESA para cualquier actualización.

La expectativa es alta, ya que BTS continúa siendo uno de los fenómenos musicales más importantes del mundo, y su regreso a México ha generado una demanda masiva que ha dejado a miles de fans sin entrada en las primeras ventas.

Esta venta representa una gran oportunidad para los fans / FB: @bangtan.official

Una nueva oportunidad para el ARMY

Con esta liberación, el ARMY mexicano vuelve a tener esperanza de formar parte de una de las giras más importantes del K-pop en la actualidad. La clave estará en la preparación, la rapidez y la conexión estable para lograr asegurar un lugar en el concierto.