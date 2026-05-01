¡Last Dance felino! Gignac va por el doblete en su despedida con Tigres

El ciclo de André-Pierre Gignac con Tigres está en su recta final. El delantero francés estaría viviendo sus últimos momentos como jugador auriazul, en una etapa que ya se perfila como su “Last Dance” dentro del club en el que se convirtió en leyenda.

A lo largo de su paso por la institución, Gignac no solo ha marcado época por sus goles, sino también por su liderazgo y conexión con la afición. Hoy, con el cierre de su carrera cada vez más cerca, el francés apunta a despedirse compitiendo al máximo nivel.

Liga MX, el primer paso hacia el doblete

Su objetivo es claro: irse con un doblete. En la Liga MX, Tigres encara la fase final con la ambición intacta, y Gignac quiere ser protagonista en la búsqueda de un nuevo campeonato que agrande aún más su legado.

Raúl 'Tala' Rangel en el partido de Chivas contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El primer obstáculo será Chivas en los cuartos de final. Una serie exigente, ante un rival histórico, donde la experiencia del delantero podría ser determinante para inclinar la balanza a favor de los felinos.

De avanzar, Gignac estaría cada vez más cerca de conquistar su sexto título de liga con Tigres, una cifra que lo colocaría todavía más arriba en la historia del club. Cada partido en esta liguilla podría representar uno de los últimos capítulos de su carrera en México.

Tigres jugará la Ida de las Semis de Concachampions | IMAGO7

Concacaf, el otro gran objetivo

Pero el reto no se limita al torneo local. En la CONCACAF Champions Cup, Tigres se encuentra en semifinales, manteniendo viva la ilusión de conquistar la región una vez más.

A un paso de la final, el equipo regiomontano buscará dar el golpe definitivo, con Gignac como uno de sus referentes. El francés tiene en la mira su segundo título de CONCACAF, lo que significaría un cierre internacional a la altura de su trayectoria.

Así, André-Pierre Gignac se prepara para semanas decisivas. Su “Last Dance” ya está en marcha, y el sueño es claro: despedirse levantando títulos y dejando una huella imborrable en la historia de Tigres.