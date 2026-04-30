Chivas vs Tigres: juventud contra experiencia en la Liga MX

Chivas y Tigres vivirán un nuevo episodio en una rivalidad que se ha forjado en los últimos años en las Fase Final del campeonato, los Universitarios llegan como el equipo de mayor experiencia en la presente liguilla, mientras que el Rebaño Sagrado es el segundo equipo con la plantilla más joven de la Liguilla del futbol mexicano.

Ante este panorama en RÉCORD repasamos cuál es la diferencia entre ambos planteles en el promedio de edad, en un duelo entre elementos de experiencia y jóvenes con hambre por trascender con el club de sus amores.

Tigres vs Chivas | IMAGO7

Chivas y Tigres, proyectos consolidados

Chivas mantiene una plantilla joven, integrada exclusivamente por futbolistas mexicanos y con una fuerte base de jugadores formados en casa. Esta estrategia sitúa su promedio de edad en 26.1 años, lo que favorece el crecimiento y la proyección de sus jugadores, aunque también implica menor experiencia en escenarios de alta exigencia.

En contraste, Tigres ha consolidado un proyecto basado en futbolistas de amplia trayectoria, tanto en el ámbito nacional como internacional. Este enfoque eleva el promedio de edad del equipo a 28.5 años y refleja una mayor madurez competitiva. No es coincidencia que, en los últimos años, el club regiomontano se haya mantenido como uno de los más constantes y exitosos del país.

Katia Itzel echó para atrás el penal para Chivas | MEXSPORT

¿Cuál es el promedio de edad de Chivas y Tigres?

En el contexto de la liga, Chivas se posiciona como el cuarto equipo con menor promedio de edad, solo por detrás de Necaxa, Mazatlán y Cruz Azul. Por su parte, Tigres lidera la lista como el conjunto con mayor promedio de edad, superando a equipos como Atlas, Monterrey y León.

A nivel individual, Tigres cuenta con al menos siete jugadores mayores de 30 años, incluidos referentes como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac, quienes superan incluso los 40 años. En contraste, entre sus elementos más jóvenes destacan Diego ‘Chicha’ Sánchez (21) y Marcelo Flores (22).

Por su parte, Chivas registra seis futbolistas mayores de 30 años, siendo Ángel Sepúlveda el de mayor edad con 35 años. Además, el equipo rojiblanco cuenta con tres jugadores menores de 20 años: Hugo Camberos (19), Santiago Sandoval (18) y Samir Inda (17), lo que refuerza su perfil juvenil.