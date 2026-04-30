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Futbol

Cruz Azul vs Atlas, la eliminatoria más dispareja en cuanto a nóminas

Se armó la bronca entre azulcremas a las afueras del Estadio Banorte
Alfredo Olivarez Ramírez 12:09 - 30 abril 2026
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La Máquina y los Rojinegros llegan como el duelo del tercero contra sexto lugar del Clausura 2026

El enfrentamiento entre Cruz Azul y Atlas no solo genera expectativa en lo deportivo, sino que también pone en evidencia la mayor brecha económica de la fase final del Clausura 2026 de la Liga MX

Alfonso González de Atlas | IMAGO7

La serie entre la Máquina Celeste y los Rojinegros es la más dispareja tanto en lo futbolístico como en el valor de sus plantillas, un factor que, al menos en el papel, coloca al conjunto capitalino como amplio favorito.

La diferencia en términos de valor de mercado es contundente. Cruz Azul cuenta con una plantilla tasada en aproximadamente 82.60 millones de euros, mientras que Atlas alcanza los 29.20 millones. En otras palabras, el equipo celeste casi triplica el valor de su rival, con una distancia que supera los 50 millones de euros, reflejando una disparidad clara en inversión y recursos.

Equipo del Atlas en el Clausura 2026 | IMAGO7

Esta brecha también se traslada al valor promedio por jugador. En Cruz Azul, cada futbolista tiene un valor medio de 3.44 millones de euros, mientras que en Atlas el promedio es de apenas 1.22 millones. Esto significa que, en términos individuales, los jugadores de la Máquina están cotizados casi al triple que los del conjunto tapatío, lo que refuerza la idea de una plantilla más sólida y competitiva.

A nivel individual, Cruz Azul destaca por contar con varios jugadores de alto valor en el mercado. Erik Lira lidera la lista con 12.00 millones de euros, seguido por José Paradela con 9.00 millones y Kevin Mier con 6.50 millones. Incluso en la línea defensiva, futbolistas como Jesús Orozco Chiquete alcanzan cifras importantes, lo que evidencia una distribución equilibrada del talento en distintas posiciones.

Equipo de Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

Por su parte, Atlas presenta un panorama más limitado en cuanto a valoración. Sus principales figuras, como Diego González con 5.00 millones de euros y Rodrigo Schlegel con 2.50 millones, se encuentran por debajo de los referentes celestes. Además, gran parte del plantel rojinegro se mueve en un rango de entre 1.2 y 2 millones de euros, con jugadores como Arturo González y Eduardo Aguirre, lo que confirma una estructura más modesta.

En conjunto, esta eliminatoria refleja una clara desigualdad en cuanto a nóminas. Si bien el fútbol suele ofrecer sorpresas, los números indican que Cruz Azul parte con una ventaja significativa en términos económicos y de calidad percibida, frente a un Atlas que buscará competir desde una lógica distinta y desafiar los pronósticos.

Luka Romero | IMAGO7
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