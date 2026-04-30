Asesinan a Homar Salas, líder sindical en Culiacán: ¿Cuál fue el motivo?

El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), Homar Salas Gastélum, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves cuando salía de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Las Brisas del Humaya. En el mismo ataque perdió la vida su escolta, identificado como Benjamín, quien también trabajaba en el ayuntamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron a las autoridades a través del 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona, lo que provocó la inmediata movilización de cuerpos de seguridad. Al llegar al lugar, elementos policiacos encontraron sin vida tanto al líder sindical como a su acompañante, quien dicen era su escolta.

Homar Salas fue atacado al salir de su casa por un grupo armado / FB: @homar.salas.83

Fuerte movilización tras el ataque

Tras el atentado, elementos de las fuerzas armadas y de la policía estatal preventiva acordonaron el área para permitir que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran las diligencias correspondientes. En el sitio fueron localizados casquillos percutidos, los cuales ya forman parte de la investigación en curso.

Horas antes del crimen, Salas Gastélum había sostenido diversas reuniones con integrantes del sindicato, con el objetivo de dar seguimiento a compromisos laborales, según compartió en sus redes sociales, lo que evidencia que mantenía una agenda activa previo al ataque.

Un fuerte operativo de seguridad se dio después del atentado contra el líder sindical / Redes Sociales

Un liderazgo marcado por la tensión

El asesinato ocurre en un contexto complejo, ya que Homar Salas había sido electo como líder sindical el pasado 14 de febrero, tras imponerse con una ventaja de más de 400 votos frente a su única contrincante. Su toma de protesta estaba programada para el próximo 15 de mayo, para encabezar el periodo 2026-2029.

Sin embargo, su llegada al cargo estuvo rodeada de un ambiente de tensión. Apenas cuatro días después de su elección, el dirigente sufrió un atentado cuando sujetos armados dispararon contra la fachada de su vivienda, aunque en esa ocasión él y su familia resultaron ilesos.

Hasta el momento se desconoce el móvil del atentado y las autoridades empezaron con las investigaciones / FB: @homar.salas.83

Antecedentes de violencia y advertencias

Los antecedentes no se limitan a ese ataque. Durante el proceso interno del sindicato se reportaron pintas con amenazas en las instalaciones del STASAC, lo que reflejaba un clima de presión e incertidumbre entre los participantes.

Además, el entorno político también había registrado episodios violentos. El 27 de enero, el diputado local Sergio Torres Félix expresó su respaldo a una de las candidatas, y un día después fue víctima de un atentado armado junto con la diputada Elizabeth Montoya Ojeda, en el que resultó herido de gravedad.

En el ataque también murió un elemento de seguridad de Homar Salas / FB: @homar.salas.83

Autoridades confirman el crimen y piden investigación

El asesinato fue confirmado por el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien lamentó los hechos y solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido.

“Lamento el deceso del secretario general electo del STASAC, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana", dijo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado el móvil del crimen, por lo que las investigaciones continúan abiertas para determinar si el ataque está relacionado con su actividad sindical o con otros factores.