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Contra

¿Quién es “El Taurus”? Influencer detenido en Culiacán por intento de homicidio en su negocio

Juan Carlos “N”, conocido en redes sociales como “El Taurus”, fue detenido en Culiacán, Sinaloa. / @carnitas_fit_taurus_
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:46 - 17 abril 2026
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El creador de contenido pasó de viral en redes a enfrentar un proceso penal tras un ataque ocurrido en su local

Juan Carlos “N”, conocido en redes sociales como “El Taurus”, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, por su presunta participación en el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, informó la Fiscalía General del Estado.

La detención se realizó el 17 de abril de 2026 mediante una orden de aprehensión cumplimentada por la Unidad Especializada en Aprehensiones, con apoyo de la Policía de Investigación.

El caso se originó tras un hecho ocurrido el pasado 9 de abril dentro de su negocio de carnitas, donde presuntamente agredió con un arma de fuego a otra persona.

Juan Carlos “N”, conocido como “El Taurus”, fue detenido en Culiacán por presunto intento de homicidio. / @carnitas_fit_taurus_

¿Qué ocurrió en el negocio del influencer?

De acuerdo con la versión oficial de la Fiscalía, el ataque ocurrió en un establecimiento ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, donde el influencer habría disparado contra un hombre.

El hecho fue denunciado y dio pie a la apertura de una carpeta de investigación. Posteriormente, un juez otorgó la orden de aprehensión que derivó en su captura.

En redes sociales, el propio Juan Carlos “N” difundió su versión de los hechos, en la que aseguró que actuó en defensa propia tras una presunta amenaza con arma de fuego.

El creador de contenido fue puesto a disposición de un juez para definir su situación legal. / FB: Juan Carlos Tauro

¿Quién es “El Taurus” y por qué era conocido?

“El Taurus” es un creador de contenido de 32 años que ganó popularidad en internet al promocionar su negocio “Carnitas Fit Taurus”.

Su imagen se volvió viral al presentarse como “el taquero más guapo de Culiacán” y por impulsar un concepto que mezcla comida tradicional con un enfoque fitness.

Desde 2024, su presencia en redes creció al mostrarse como emprendedor y figura ligada al estilo de vida saludable.

“El Taurus” se volvió popular en redes por promocionar su negocio “Carnitas Fit Taurus”. / FB: Juan Carlos Taurus

Proceso legal en curso

Tras su detención, Juan Carlos “N” fue puesto a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y definir responsabilidades.

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