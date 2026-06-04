SEP y Mundial 2026: los días de junio en que se suspenderán las clases

La cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa avanzando y, junto con los preparativos para recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros, también comienzan a definirse diversos ajustes en actividades cotidianas, entre ellas las relacionadas con el calendario escolar. Autoridades educativas y gobiernos locales han anunciado modificaciones que impactarán a miles de estudiantes durante junio, aunque no en todas las entidades del país.

Si bien el Mundial despertará la emoción de millones de aficionados, las suspensiones de clases vinculadas al torneo no serán de carácter nacional. Por ello, es importante que alumnos, padres de familia y docentes conozcan cuáles serán los días en los que se interrumpirán las actividades académicas y quiénes podrán disfrutar de estas jornadas de descanso.

Para este junio de 2026, los días sin clases serán pocos antes del fin de curso / Magnific

¿Qué días de junio no habrá clases?

De acuerdo con las disposiciones anunciadas por las autoridades educativas y el gobierno de la Ciudad de México, existen dos fechas relevantes durante junio de 2026 en las que se suspenderán las actividades escolares.

Jueves 11 de junio La primera fecha corresponde a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, confirmó la suspensión de clases en la capital del país con el objetivo de reducir la movilidad y facilitar los traslados ante la gran cantidad de visitantes que se espera durante el arranque del torneo.

El 11 de junio no habrá clases por la inauguración del Mundial de Futbol / Magnific

La medida busca evitar complicaciones viales y disminuir la saturación en el transporte público, especialmente en las zonas cercanas a los eventos relacionados con la justa mundialista. Sin embargo, la suspensión únicamente aplicará durante esa jornada, por lo que las actividades escolares regresarán a la normalidad al día siguiente.

Esto significa que los estudiantes no tendrán un megapuente, ya que el descanso se limita exclusivamente al jueves 11 de junio y no se extenderá durante el resto de la semana.

Viernes 26 de junio La segunda fecha corresponde al viernes 26 de junio, día en el que se suspenderán las clases para alumnos de educación básica debido a la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), tal como lo establece el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta suspensión aplica para escuelas de nivel básico en todo el país. No obstante, algunas entidades han realizado modificaciones al calendario escolar debido a condiciones climáticas particulares, por lo que podrían existir ajustes adicionales dependiendo de cada estado.

El inicio de la Copa del Mundo vendrá a afectar el calendario escolar en el país / Magnific

¿La suspensión por el Mundial será en todo México?

Las autoridades de la Ciudad de México han reiterado que la suspensión del 11 de junio no tendrá alcance nacional. La medida fue diseñada específicamente para la capital del país debido a las necesidades logísticas y de movilidad que generará la inauguración del Mundial 2026.

De esta forma, el descanso aplicará para estudiantes de escuelas públicas de nivel primaria, secundaria y media superior ubicadas en la Ciudad de México. En el caso de las instituciones de educación superior, cada universidad o centro educativo determinará si adopta la medida o mantiene sus actividades de manera habitual.

Para el resto de los estados del país, las clases continuarán conforme al calendario escolar oficial, salvo que los gobiernos estatales o las autoridades educativas locales anuncien medidas extraordinarias relacionadas con el desarrollo del torneo.

La segunda fecha sin clases será el viernes 26 de junio por junta de consejo / Magnific

Jalisco implementará clases en línea durante partidos

Una de las entidades que ya analiza estrategias especiales es Jalisco, una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Las autoridades locales han informado que durante las fechas en las que se disputen partidos en la entidad se implementará un esquema de clases en línea.

La decisión busca disminuir los problemas de movilidad que podrían generarse por la llegada masiva de aficionados y turistas, además de facilitar los desplazamientos en las zonas cercanas a los recintos mundialistas.