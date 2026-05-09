SEP da marcha atrás: revisarán otra vez el calendario escolar tras polémica por vacaciones adelantadas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dará marcha atrás de manera momentánea al anuncio sobre el adelanto de vacaciones escolares para el ciclo 2025-2026. El titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, informó que la propuesta será revisada nuevamente junto con autoridades educativas estatales antes de tomar una decisión definitiva.

La medida había generado polémica después de que se planteara terminar las clases el próximo 5 de junio de 2026, más de un mes antes de lo habitual. El ajuste se justificó inicialmente por las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol 2026 en México.

Sin embargo, tras las reacciones de padres de familia, docentes y gobiernos estatales, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el nuevo calendario todavía no está aprobado oficialmente.

Mario Delgado, secretario de Educación, / Redes Sociales

¿Qué dijo Mario Delgado sobre el calendario escolar 2025-2026?

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Mario Delgado explicó que la SEP sostendrá reuniones con autoridades educativas para revisar “la mejor propuesta” sobre el calendario escolar.

El funcionario señaló que el objetivo es encontrar un equilibrio entre el cumplimiento de los días efectivos de clase, las condiciones climáticas y la logística que implicará el Mundial 2026.

La SEP también confirmó que el próximo 11 de mayo se realizará una reunión para definir posibles ajustes tanto al calendario 2025-2026 como al ciclo siguiente.

El calendario escolar 2025-2026 sigue en revisión y la SEP aún no publica fechas definitivas. / SEP

Críticas frenan propuesta para adelantar vacaciones

La propuesta provocó críticas en distintas partes del país. Organizaciones de padres de familia, especialistas y algunos gobiernos estatales cuestionaron reducir varias semanas de clases en todo México cuando únicamente tres ciudades serán sede del Mundial: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Estados como Jalisco adelantaron que mantendrían su propio calendario escolar, mientras que en Guanajuato también pidieron reconsiderar la medida.

Especialistas en educación advirtieron además que un recorte de este tamaño podría afectar el aprendizaje de estudiantes, especialmente después del rezago educativo que dejó la pandemia.

Padres y especialistas advirtieron que reducir semanas de clases podría afectar el aprendizaje de estudiantes. / iStock

¿Se adelantarán las vacaciones escolares en México?

Hasta ahora, la SEP no ha publicado un calendario oficial definitivo con las nuevas fechas. Aunque Mario Delgado reiteró previamente que el ciclo terminaría el 5 de junio, Claudia Sheinbaum insistió en que todavía se trata de una propuesta en revisión.

El calendario vigente contempla originalmente el fin de clases para mediados de julio de 2026 y un total de 185 días efectivos de actividades escolares.

Se espera que durante los próximos días la SEP anuncie si mantiene el ajuste, modifica las fechas o regresa al calendario original.

Autoridades educativas definirán en los próximos días si se mantienen o no las vacaciones adelantadas. / iStock