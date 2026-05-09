“Para mí es el mejor”: Messi se derrite en elogios sobre Yamal

Lionel Messi está cerca de colgar los botines después de una exitosa carrera; sin embargo, el astro argentino tiene muy en claro quién será su relevó ante la nueva generación de futbolistas a nivel mundial, así lo ha sentenciado.

Durante un evento con Adidas, el jugador del Inter Miami que fue parte de post de la marca alemana fue consultado por parte de un periodista: “¿Qué jugador es el que cuando ves jugar decís: ‘ese soy yo de joven’?.”

Messi respondió firmemente que Lamine Yamal: "Hay una nueva generación de futbolistas que es muy buena y que tiene muchos años por delante, pero si me tengo que quedar con uno por la edad, por lo que ha hecho hasta ahora y por el futuro que puede llegar a tener, es Lamine. No hay duda, para mí es el mejor".

Lamine Yamal en un partido del Barcelona | AP

¿Qué dijo sobre su rivalidad con Cristiano Ronaldo?

Durante otra charla, ahora con el ‘Pollo’ Alvarez, el capitán de la Selección Argentina recordó sus momentos en el FC Barcelona, destacando la rivalidad con CR7, la cual es uno de los recuerdos que más guarda con cariño, recordando cómo la gente los compraba por todo, creando una rivalidad ‘linda’ que perdurará a lo largo de los años.

“Lo que sucedió fue una hermosa rivalidad deportiva. Es algo natural en el mundo del fútbol. Yo estaba en el Barcelona y él en el Real Madrid, y competíamos por todo, tanto colectiva como individualmente, así que la gente siempre nos comparaba”, señaló Messi.

Messi ante Colorado Rapids l X:InterMiamiCF

El astro argentino, también reveló cómo era su relación con el lusitano, confesando que siempre estuvo llena de respeto pese a los colores rivales que defendían cada uno, añadiendo que aunque jamás se vieron fuera del campo más que para ceremonias o premios, siempre llevaron buena convivencia.

Nuestra relación siempre fue buena y respetuosa, y todo lo que sucedió fue puramente deportivo. No hubo nada personal. No nos veíamos a menudo, excepto en partidos o ceremonias de premios, y siempre nos llevamos bien”, añadió.

Ronaldo como capitán de la Selección de Portugal l X: @Cristiano