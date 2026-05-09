A 33 días: Suecia llevó por primera vez a un chef a México 70 y cambió la historia de los Mundiales

Con el paso de los años y las ediciones de las Copas del Mundo, el cargo de chef o cocinero en una selección nacional ha cobrado gran relevancia. Los chefs trabajan de la mano con los médicos y nutricionistas de los representativos para evitar alimentos que afecten el rendimiento de los futbolistas, sobre todo cuando los torneos se disputan en tierras lejanas a las que representan.

De igual forma, estos cocineros viajan con los equipos para llevar una parte de su país al torneo internacional; viajan con todos los ingredientes para preparar alimentos típicos de la nación de origen.

El chef Andreas Bockel junto a los cocineros Tina Guhnler y Torsten Muehlberg en la cocina del Hotel, donde se alojará la selección de Argentina el Mundial de Alemania 2006 | AFP

Según reveló un estudio de la FIFA, durante un partido de futbol, un jugador profesional corre una media de 10 a 13 kilómetros, su ritmo cardiaco alcanza el 85 por ciento del máximo y la demanda de oxígeno supera el 70 por ciento, por lo que la recuperación de los futbolistas depende en buena parte de su tipo de alimentación, además de una correcta hidratación.

Suecia, la pionera

Pero esto no siempre fue así; durante las primeras ediciones de la Copa del Mundo, las selecciones viajaban a las sedes sin cocineros propios, pero sí con ingredientes para preparar comida tradicional, aunque en la gran mayoría de los casos tenían que consumir la comida local.

La selección de Suecia fue la primera que viajó a un Mundial con su propio chef; fue para México 70 que los escandinavos llegaron a tierras aztecas con Peter Olander, quien trabajaba en el palacio del rey Gustavo Adolfo y, a partir de entonces, la gran mayoría de las selecciones viaja al torneo más importante de futbol en el mundo con su propio equipo de cocineros.

Premio para los chefs

Boletos para los partidos del Mundial México 70 | MEXSPORT

La importancia de los cocineros en los representativos nacionales ha llegado a tener tal relevancia que incluso los que forman parte de los equipos campeones, subcampeones y terceros lugares, también reciben su respectiva medalla.

Incluso Keith Cooper, director de Comunicación de la FIFA entre 1995 y 2002, destacó la importancia del rol de los chefs en los Mundiales hoy en día, asegurando que su labor es "tan importante como la del capitán del equipo".