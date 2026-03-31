¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial

Las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 han dejado una historia que ya genera polémica: ¿realmente clasifica el que mejor lo hace… o el que mejor se adapta al sistema?

El caso de Italia y Suecia lo deja más claro que nunca.

Italia hizo más puntos que gigantes… pero no le alcanzó

Selección de Italia firmó una fase de grupos sólida con 18 puntos, una cifra que incluso supera lo hecho por selecciones como Selección de Portugal, Selección de España, Selección de Francia y Selección de Alemania, todas líderes en sus respectivos grupos.

La Selección de Italia enfrentará a Irlanda del Norte l X: @Azzurri

Sin embargo, el problema para los italianos tuvo nombre propio: Selección de Noruega.

El conjunto nórdico firmó una eliminatoria perfecta con 24 puntos, obligando a Italia a conformarse con el segundo lugar y enviándolos directamente al repechaje.

Repechaje entre Bosnia y Herzegovina e Italia l AP

Suecia, el otro lado de la moneda

Mientras tanto, Selección de Suecia vivió un camino completamente distinto.

Viktor Gyökeres celebrando con Suecia l AP

En su grupo, los suecos solo lograron dos empates y no dominaron su sector. Sin embargo, su posición en la UEFA Nations League terminó siendo la clave.

Gracias a su ranking dentro del torneo —y tras la clasificación de otros equipos mejor posicionados— Suecia obtuvo una segunda oportunidad en el repechaje y hoy ya tiene su boleto al Mundial.

Lo más llamativo: venían de competir en la Liga C, la tercera división del torneo.

Gol de Viktor Gyökeres ante Polonia | AFP

¿Premia el sistema o castiga el rendimiento?

El contraste es inevitable.

Italia sumó más puntos que varias potencias europeas, pero no le alcanzó para clasificar directo. Suecia, con un rendimiento irregular en su grupo, encontró en el sistema una vía alternativa para llegar al Mundial.

Un escenario que vuelve a abrir el debate: ¿Las eliminatorias premian realmente al mejor… o al que mejor entiende el camino?