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Futbol

¡Suecia regresa al Mundial! Elimina a Polonia y deja a Lewandowski sin despedida

Suecia celebrando su pase al Mundial | AP Captura de Pantalla de Robert Lewandowski
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:25 - 31 marzo 2026
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Un partido digno de una Copa del Mundo

Suecia está de vuelta en la Copa del Mundo. El conjunto escandinavo logró imponerse a Polonia en un partido intenso y lleno de emociones, asegurando su lugar en el Mundial de 2026 y dejando sin despedida mundialista a Robert Lewandowski.

El duelo empezó con alta intensidad, con Polonia buscando imponer condiciones desde el inicio, sabiendo que podía ser la última oportunidad de su máxima figura en una Copa del Mundo.

Gran primera parte entre Suecia y Polonia

Suecia pegó primero en un momento clave. Al minuto 19, Anthony Elanga apareció dentro del área para definir con clase y poner el 1-0, aprovechando un descuido defensivo que cambió el rumbo del partido.

Polonia le costó trabajo responder, pero no se achicó; al 33', Nicola Zalewski anotó la anotación del empate, pero nuevamente, Suecia volvió a hacerse presente en el marcador con gol de Gustaf Lagerbielke al 44.

La primera parte concluyó con el marcador a favor de los suecos, pero Polonia buscaría darle la vuelta en la parte complementaria. 

Suecia vs. Polonia |AFP

Suecia a la Copa del Mundo 2026

En la segunda mitad, cuando Polonia fue la que más presionaba en busca del empate, no contaba con que Suecia estaría bien parada atrás y aprovechando su poderío ofensivo.

Al minuto 55, Karol Świderski logró poner ‘tablas’ al marcador; Polonia soñaba con la remontada, solo tenía que mantener el trámite del partido controlado y tendría 30 minutos más para buscar el gol del triunfo.

Suecia empujó en la parte final del partido y, con un gol de Viktor Gyökeres en la parte final del partido, culminó en la victoria para los locales y así, su pase a la cuesta mundialista.

Gol de Viktor Gyökeres ante Polonia | AFP

Polonia luchó, pero no alcanzó

Polonia no bajó los brazos. Con Lewandowski como referente, intentaron reaccionar en los minutos finales, generando algunas llegadas de peligro, pero sin la contundencia necesaria para cambiar la historia.

El silbatazo final confirmó lo inevitable: Suecia al Mundial y el adiós de una era para Polonia.

Suecia ya tiene destino en 2026

Con este resultado, Suecia se instala en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde formará parte del Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

Además, ya tiene una cita marcada: el próximo 14 de junio enfrentará a Túnez en el Estadio BBVA, en un grupo que tendrá presencia en territorio mexicano.

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